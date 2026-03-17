รฟท.เปิดฟังความเห็น เดินหน้ารถไฟสายใหม่”ทับปุด–กระบี่” 68 กม. ฟีดเดอร์เชื่อมสนามบิน คาดชงครม.ปี 71

รฟท.เปิดฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วง”ทับปุด–กระบี่” ครั้งที่ 1 ผลศึกษาเลือกแนว ผ่านจังหวัดพังงา และกระบี่ รวม 15 ตำบล 4 อำเภอ สิ้นสุดที่สนามบินกระบี่ ระยะทาง 68 กม.ฟีดเดอร์เชื่อมรถไฟสายหลัก หนุนท่องเที่ยว การค้า คาดเสนอ ครม.ขออนุมัติในปี 2571
วันที่ 17 มีนาคม 2569 ที่อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงทับปุด–กระบี่ โดยมีนายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และ นายอรรถพล เก่าประเสริฐ วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูลโครงการและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
นายอรรถพล เก่าประเสริฐ วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟฯ เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงทับปุด–กระบี่ เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟให้สามารถเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานกระบี่ และรองรับการเดินทางของผู้โดยสารจากเส้นทางรถไฟสายใหม่ สุราษฎร์ธานี–พังงา–ท่านุ่น ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ลดระยะเวลาในการคมนาคม และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้งยังถูกจัดอยู่ในแผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2566 – 2570)
ซึ่งเส้นทางโครงการนี้จะแยกออกจากทางรถไฟสายหลักที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีแผนการก่อสร้างในอนาคต ไปยังพื้นที่จังหวัดภายในประเทศในลักษณะเป็น Feeder ให้กับเส้นทางสายหลักตามผลการศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
สำหรับพื้นที่ศึกษาโครงการ ตามผลการคัดเลือกแนวโครงการในรายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่ศึกษาครอบคลุมในระยะทาง 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ในพื้นที่จังหวัดพังงา และกระบี่ รวม 15 ตำบล 4 อำเภอ
โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดกระบี่ แนวเส้นทางมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองจังหวัดกระบี่ ผ่านทางหลวงหมายเลข 415 มุ่งหน้าลงทิศใต้ ขนานไปกับทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จากนั้นเข้าพื้นที่ตำบลเขาใหญ่ ตำบลอ่าวลึก ตำบลอ่าวลึกเหนือ และตำบลบ้านกลาง ซึ่งจะไปตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 44 เข้าพื้นที่ตำบลคลองหิน ตัดผ่านถนน กบ.1020 จากนั้นเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ ตำบลเขาคราม ผ่านตำบลเขาทอง เข้าพื้นที่ตำบลทับปริก ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 1016 จากนั้นจะเบี่ยงตามแนวเขตเสาไฟฟ้าแรงสูง และตัดกับทางหลวงหมายเลข 1016 อีกครั้ง และเข้าพื้นที่ตำบลกระบี่น้อยวิ่งตัดกับถนน กบ. 6017 และถนน กบ.1025 ไปยังจุดสิ้นสุดโครงการที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ รวมระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร
นายอรรถพล กล่าวว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้ เป็นการนำเสนอร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการศึกษาของโครงการให้มีความครบถ้วน รอบด้าน และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุดมงคล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ให้ครอบคลุมตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดยหลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
การรถไฟฯ จะรวบรวมข้อมูลนำไปเป็นแนวทางในพัฒนาปรับปรุงโครงการ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคาดว่าสามารถนำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติงบประมาณภายในปี 2571