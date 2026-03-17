หัวเว่ย ประเทศไทย คว้าSmart City Innovator Award บนเวที 2nd BT Awards  ย้ำบทบาทผู้นำด้านเมืองอัจฉริยะ

รางวัล Smart City Innovator Award มอบให้แก่องค์กรหรือโครงการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองในหลากหลายมิติ อาทิ ระบบคมนาคมอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โซลูชันด้านสิ่งแวดล้อม ระบบความปลอดภัยในเมือง และบริการสาธารณะที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างเมืองที่น่าอยู่ เข้าถึงได้ และมีความยั่งยืนในระยะยาว
“หัวเว่ยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Smart City Innovator Award จากงาน 2nd BT Awards ในครั้งนี้ รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการทำงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศไทย โดยเฉพาะเมืองพัทยาและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาสนับสนุนการบริหารจัดการเมือง ยกระดับบริการสาธารณะ และร่วมกันสร้างเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนเพื่อประชาชนไทย” นายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหารบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว
ในระดับโลก หัวเว่ยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโซลูชันเมืองอัจฉริยะ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะในการบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายภาคส่วนของเมือง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง ยกระดับความปลอดภัยของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และยกระดับการให้บริการสาธารณะให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการพัฒนาในประเทศจีนแล้ว หัวเว่ยยังได้นำความเชี่ยวชาญด้าน Smart City มาสนับสนุนประเทศไทย โดยได้จัดตั้ง Smart City Lab ในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา ในการร่วมกันพัฒนาและทดลองนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะ
โดยหัวเว่ยได้ร่วมพัฒนาโครงการ “Pattaya 5G Smart City” ร่วมกับเทศบาลเมืองพัทยาและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน 5G เป็นแกนสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการเมือง คุณภาพชีวิตของประชาชน และการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โครงการดังกล่าวครอบคลุมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบความปลอดภัยและการจัดการจราจรอัจฉริยะ การตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่าฝุ่น PM2.5 แบบเรียลไทม์ ตลอดจนบริการดิจิทัลสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ระบบที่จอดรถอัจฉริยะ ระบบขนส่งอัตโนมัติ และประสบการณ์ท่องเที่ยวเสมือนจริงผ่านเทคโนโลยี VR
นายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร หัวเว่ยประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์หลังรับรางวัล โดยมี นายกเมืองพัทยา ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ยืนอยู่บนเวที
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า โครงการ Pattaya 5G Smart City เป็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ทันสมัยและปลอดภัย ความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา ภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างหัวเว่ยและบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้พัทยาก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ทั้งนี้ เมืองพัทยายังคงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมผลักดันพัทยาสู่การเป็น Smart Tourism City และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติในอนาคต
อนึ่ง หัวเว่ยจะเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองที่ยั่งยืนในหลายพื้นที่ของประเทศต่อไป ด้วยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรในประเทศไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการสร้างเมืองที่ชาญฉลาด ปลอดภัย และยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคต