CHAGEE ออกนอกกรุงเทพฯครั้งแรก เปิด 2 สาขาพร้อมกันที่เชียงใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 - CHAGEE แบรนด์ชาระดับนานาชาติ เดินหน้าขยายสาขาสู่จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นการเติบโตนอกกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกด้วยการเปิดพร้อมกัน 2 สาขา ได้แก่ Central Chiangmai Airport ชั้น 1 และ MAYA Chiang Mai ชั้น G โดยการขยายสาขาครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ CHAGEE กับการเติบโตในตลาดประเทศไทย พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่ 13 – 15 มีนาคม ที่ผ่านมา
ทั้งสองสาขาใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้เป็น “Customer Experience Hub” ที่นำเอาความงามแบบร่วมสมัยอันเป็นเอกลักษณ์ของ CHAGEE ผสานเข้ากับลวดลายท้องถิ่นและงานหัตถกรรมล้านนาที่ถักทออยู่ในรายละเอียดการตกแต่งภายใน ให้กลายเป็นพื้นที่ที่วัฒนธรรมการดื่มชาระดับพรีเมียมและอัตลักษณ์แห่งภาคเหนือของไทยมาบรรจบกันอย่างลงตัว
ไฮไลต์ความประทับใจ แก้วชายักษ์สุดไอคอนิก และทัวร์รถแดง CHAGEE เสิร์ฟชาฟรีทั่วเชียงใหม่
ภายในงาน Grand Opening ที่เพิ่งผ่านพ้นไป CHAGEE ประเทศไทย ได้สร้างสีสันด้วยกิจกรรม Tear & Win Cups ให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ พร้อมโปรโมชันเฉพาะช่วง Grand Opening และกิจกรรม CHAGEE Lanna Style Challenge ที่ชวนลูกค้ามาแต่งลุคสไตล์ล้านนาในแบบของตัวเองเพื่อรับของที่ระลึกเอกซ์คลูซิฟ นอกจากนี้ ยังมีไฮไลต์เป็นประติมากรรมแก้ว CHAGEE ขนาดยักษ์ที่จัดแสดงเฉพาะสองสาขาในเชียงใหม่ กลายเป็นแลนด์มาร์กถ่ายภาพแห่งใหม่ของเมือง พร้อมจัดทัวร์รถแดง CHAGEE เสิร์ฟเครื่องดื่มเมนูซิกเนเจอร์ BO•YA Jasmine Green Milk Tea ให้ชาวเชียงใหม่ได้ลิ้มลองฟรีทั่วทำเลยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น ย่านนิมมานฯ คูเมือง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างบรรยากาศคึกคักทั่วเมืองตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
CHAGEE เปิดบทใหม่ในประเทศไทย
“เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมาโดยตลอด และสำหรับ CHAGEE แล้ว การขยายสาขาในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเปิดร้านใหม่ แต่คือการนำเสนอประสบการณ์การดื่มชาที่แท้จริงสู่เมืองที่ให้คุณค่ากับงานฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ และพลังของชุมชน” กล่าวโดย มธุรดา ยงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด CHAGEE ประเทศไทย “เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการออกแบบร้าน CHAGEE ทั้งสองสาขาในเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดกลิ่นอายของภาคเหนือ และหวังว่าทั้งคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสว่า CHAGEE คือพื้นที่ที่ผสานความแปลกใหม่เข้ากับความคุ้นเคยได้อย่างลงตัว”
การขยายสาขาสู่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้สะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร และยังตอกย้ำจุดยืนของ CHAGEE ในฐานะแบรนด์ชาระดับพรีเมียมชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
โดย CHAGEE ทั้งสองสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันในเวลาดังต่อไปนี้
• CHAGEE สาขา Central Chiangmai Airport ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 11.00 – 21.00 น. ในวันธรรมดา และเวลา 10.00 น. – 21.00 น. ในวันเสาร์ – อาทิตย์
• CHAGEE สาขา MAYA Chiang Mai ชั้น G เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น.
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อเครื่องดื่มและรับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกได้ผ่านแอปพลิเคชัน CHAGEE (ดาวน์โหลดได้บน App Store และ Google Play) พร้อมรับสิทธิพิเศษภายในแอปฯ