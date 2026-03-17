เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดสนาม Pickleball กลางเมือง จับ Active Lifestyle คนรุ่นใหม่ รับซัมเมอร์

เซ็นทรัลเวิลด์ เปิด “The Summer Club 2026” สร้าง Summer Playground ครั้งแรก ยกสนาม Pickleball ไว้ใจกลางเมือง! เปลี่ยนคอร์ทกีฬาให้กลายเป็น Festive Space ผสานแฟชั่น ดนตรี และปาร์ตี้ ไว้ในที่เดียว จับอินไซด์ Active Lifestyle คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนกีฬา ดนตรี แฟชั่น และศิลปะ ให้กลายเป็น Community ของคนเมือง ดึง ปรางค์ วิภาลักษณ์ นักออกแบบไทย เนรมิตพื้นที่เป็นInteractive Summer Playground พร้อมเปิดตัวมาสคอตช้างสุดคิวต์ “น้องชื่นใจ และ น้องไชโย” จุดเช็กอินใหม่ใจกลางกรุง
ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ Vaseline (บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย), Havaianas Thailand (บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน), Prebo Pop (บริษัท พรีโบ จํากัด), พัดลมฮาตาริ (บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด), Molly Tea, Wilson และ Universal Music Thailand
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เทรนด์ Active Lifestyle และ Community Sport กำลังเติบโตในเมืองใหญ่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Run Club, Yoga Community หรือ Pickleball ซึ่งได้รับความนิยมในประเทศอย่าง สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ Pickleball ซึ่งเป็นกีฬาที่ผสมการเล่นระหว่าง เทนนิส ปิงปอง และแบดมินตัน ถือเป็นหนึ่งในกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก และกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่ม Gen Z และคนเมือง ที่มองการออกกำลังกายเป็นพื้นที่ของการพบปะและสร้างคอมมูนิตี้ centralwOrld จึงนำเทรนด์ระดับโลกนี้มาต่อยอดเป็น Pickleball Playground ใจกลางเมือง ภายใต้แคมเปญ The Summer Club ที่ผสาน Sport, Art, Music และ Fashion เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างพื้นที่ของคอมมูนิตี้ในช่วงฤดูร้อนของกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดี โดยมียอดจองสนามเต็มหลายรอบตั้งแต่ช่วงแรกของการเปิดให้ลงทะเบียน สะท้อนความนิยมของกิจกรรมสไตล์ Social Sport ในกลุ่มคนเมือง”
3 ไฮไลต์ปลุกเอเนอจี้ซัมเมอร์สุดแฮปเพนนิ่ง
1) Pickleball สนามใหม่ของคนเมือง
พบคอร์ท Pickleball Playground ใจกลางเมืองที่เปิดให้สายแอคทีฟได้สนุกกันได้ทั้งวัน พร้อมแลนด์มาร์กลูกพิคเคิลบอลล์ยักษ์ และคอร์ทขนาดมาตรฐานพร้อมสแตนด์ ที่เปิดให้ทุกคนเข้ามาร่วมสนุกได้ฟรี โดย Pickleball เป็นกีฬาสุดคูลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก ที่ผสานรูปแบบการเล่นระหว่าง เทนนิส ปิงปอง และแบดมินตัน เข้าไว้ด้วยกัน เซ็นทรัลเวิลด์จึงนำกีฬานี้มาตีความใหม่ในบริบทของ Urban Lifestyle ผสานกีฬา ความสนุก และพลังของคอมมูนิตี้เข้าด้วยกัน ยกระดับสนามกีฬาให้กลายเป็น Festive Space และ Community Hub ของซัมเมอร์ ใจกลางกรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถจองสิทธิ์เข้าเล่นได้ผ่านแอปพลิเคชัน Central X โดยเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. และในช่วงเวลา 16.00 – 19.00 น. เปิดให้จองรอบ Professional Match รอบละ 60 นาที รวมวันละ 3 รอบ โดยจำกัดสิทธิ์การจอง 1 รอบต่อคนต่อวัน
2) ปักหมุดแลนด์มาร์ก Art, Community & Summer Vibes
ปีนี้ centralwOrld ยังกลับมาร่วมงานอีกครั้งกับ ปรางค์ วิภาลักษณ์ (Prang Vipaluk) ศิลปินนักวาดภาพประกอบชาวไทยที่มีลายเส้นสดใสและเต็มไปด้วยจินตนาการ ถ่ายทอดบรรยากาศของฤดูร้อนผ่านงานออกแบบที่เต็มไปด้วยสีสันและพลังของเมือง ถ่ายทอด Summer Visual Experience ที่ผสานศิลปะ ไลฟ์สไตล์ และความสนุกของผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ เซ็นทรัลเวิลด์ได้นำคาแรกเตอร์ช้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย มาถ่ายทอดในธีมซัมเมอร์ ผ่านมาสคอต “น้องชื่นใจ และ น้องไชโย” มาร่วมสร้างสีสันผ่าน จุด Decoration ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ศูนย์การค้าฯ โดยพื้นที่ทั้งหมดถูกออกแบบให้กลายเป็น Summer Visual Experience ที่หลอมรวมทั้งศิลปะ ไลฟ์สไตล์ และพลังของผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน ไม่เพียงสร้างแลนด์มาร์กที่โดดเด่นในช่วงซัมเมอร์ แต่ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้เข้ามาสร้างโมเมนต์ร่วมกันพร้อมเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็น Interactive Summer Playground ที่ออกแบบให้เหมือนสนามกีฬาและคลับดนตรีของฤดูร้อน รวมถึงการตกแต่ง façade อาคารด้วยกราฟิกลวดลายสีสันสดใส เปลี่ยนทั้งพื้นที่ให้กลายเป็น Summer Photo Spot และแลนด์มาร์กถ่ายรูปแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ
3) A Summer Community in the City
ตลอด Summer Fest พื้นที่ของ centralwOrld จะเต็มไปด้วยกิจกรรม Wellness, Workshops, Music Sessions และ Brunch Gatherings ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้พบปะ สร้างความสัมพันธ์ และใช้ชีวิตร่วมกันตลอดซีซั่น ฤดูร้อนนี้ centralwOrld ไม่ได้เป็นเพียงแลนด์มาร์กของการช้อปปิ้ง แต่กำลังกลายเป็น Summer Lifestyle Playground ของกรุงเทพฯ ที่ผสานกีฬา แฟชั่น ศิลปะ และดนตรีไว้ในพื้นที่เดียวกัน จากร้านค้าและพาร์ตเนอร์ ไม่ว่าจะเป็น Community Run จาก HOKA, กิจกรรม Active Lifestyle จาก Skechers, City Yoga, City Move จาก Fitness First Thailand และ BIRKENSTOCK Walk Club 2026: Pet Walk Edition ระหว่าง 11 – 26 เมษายน 2026 เตรียมอัพเดทเทรนด์ Summer Collection จากแบรนด์ชั้นนำ พลาดไม่ได้กับเมนูคลายร้อน เช่น ข้าวแช่ จากร้าน Nara Thai Cuisine, เขียวไข่กา, บ้านเบญจรงค์ ปาย พร้อมของหวานที่รังสรรค์จากผลไม้ประจำฤดูกาลอย่าง มะยงชิด, มะม่วง และมะพร้าว ที่ร้านอาหารในเซ็นทรัลเวิลด์
โปรโมชันพิเศษตลอดแคมเปญ ช้อปสะสมตลอดแคมเปญขั้นต่ำ 400,000 บาท ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 3 ท่านแรก รับแพ็กเกจห้องพัก 2 วัน 1 คืน จาก THANN Wellness มูลค่ารางวัลละ 25,300 บาท, ช้อปร้าน Sport Fashion ภายในศูนย์ฯ ครบ 15,000 บาท รับฟรี Summer Bag 1 ใบ พร้อมสิทธิ์ DIY Custom Charm พิเศษที่ร้าน Craftfeteria สำหรับ 100 ท่านแรก (Summer Bag จำกัด 450 สิทธิ์ และสามารถนำกระเป๋าพร้อมสลิปไปทำ Custom Charm ได้ที่ Craftfeteria ชั้น 6 โซน Little Wonder) ทานอาหารสะสมครบ 10,000 บาท ตลอดแคมเปญ รับคะแนน The 1 จำนวน 1,000 คะแนน
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เทรนด์ Active Lifestyle และ Community Sport กำลังเติบโตในเมืองใหญ่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Run Club, Yoga Community หรือ Pickleball ซึ่งได้รับความนิยมในประเทศอย่าง สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ Pickleball ซึ่งเป็นกีฬาที่ผสมการเล่นระหว่าง เทนนิส ปิงปอง และแบดมินตัน ถือเป็นหนึ่งในกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก และกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่ม Gen Z และคนเมือง ที่มองการออกกำลังกายเป็นพื้นที่ของการพบปะและสร้างคอมมูนิตี้ centralwOrld จึงนำเทรนด์ระดับโลกนี้มาต่อยอดเป็น Pickleball Playground ใจกลางเมือง ภายใต้แคมเปญ The Summer Club ที่ผสาน Sport, Art, Music และ Fashion เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างพื้นที่ของคอมมูนิตี้ในช่วงฤดูร้อนของกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดี โดยมียอดจองสนามเต็มหลายรอบตั้งแต่ช่วงแรกของการเปิดให้ลงทะเบียน สะท้อนความนิยมของกิจกรรมสไตล์ Social Sport ในกลุ่มคนเมือง”
3 ไฮไลต์ปลุกเอเนอจี้ซัมเมอร์สุดแฮปเพนนิ่ง
1) Pickleball สนามใหม่ของคนเมือง
พบคอร์ท Pickleball Playground ใจกลางเมืองที่เปิดให้สายแอคทีฟได้สนุกกันได้ทั้งวัน พร้อมแลนด์มาร์กลูกพิคเคิลบอลล์ยักษ์ และคอร์ทขนาดมาตรฐานพร้อมสแตนด์ ที่เปิดให้ทุกคนเข้ามาร่วมสนุกได้ฟรี โดย Pickleball เป็นกีฬาสุดคูลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก ที่ผสานรูปแบบการเล่นระหว่าง เทนนิส ปิงปอง และแบดมินตัน เข้าไว้ด้วยกัน เซ็นทรัลเวิลด์จึงนำกีฬานี้มาตีความใหม่ในบริบทของ Urban Lifestyle ผสานกีฬา ความสนุก และพลังของคอมมูนิตี้เข้าด้วยกัน ยกระดับสนามกีฬาให้กลายเป็น Festive Space และ Community Hub ของซัมเมอร์ ใจกลางกรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถจองสิทธิ์เข้าเล่นได้ผ่านแอปพลิเคชัน Central X โดยเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. และในช่วงเวลา 16.00 – 19.00 น. เปิดให้จองรอบ Professional Match รอบละ 60 นาที รวมวันละ 3 รอบ โดยจำกัดสิทธิ์การจอง 1 รอบต่อคนต่อวัน
2) ปักหมุดแลนด์มาร์ก Art, Community & Summer Vibes
ปีนี้ centralwOrld ยังกลับมาร่วมงานอีกครั้งกับ ปรางค์ วิภาลักษณ์ (Prang Vipaluk) ศิลปินนักวาดภาพประกอบชาวไทยที่มีลายเส้นสดใสและเต็มไปด้วยจินตนาการ ถ่ายทอดบรรยากาศของฤดูร้อนผ่านงานออกแบบที่เต็มไปด้วยสีสันและพลังของเมือง ถ่ายทอด Summer Visual Experience ที่ผสานศิลปะ ไลฟ์สไตล์ และความสนุกของผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ เซ็นทรัลเวิลด์ได้นำคาแรกเตอร์ช้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย มาถ่ายทอดในธีมซัมเมอร์ ผ่านมาสคอต “น้องชื่นใจ และ น้องไชโย” มาร่วมสร้างสีสันผ่าน จุด Decoration ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ศูนย์การค้าฯ โดยพื้นที่ทั้งหมดถูกออกแบบให้กลายเป็น Summer Visual Experience ที่หลอมรวมทั้งศิลปะ ไลฟ์สไตล์ และพลังของผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน ไม่เพียงสร้างแลนด์มาร์กที่โดดเด่นในช่วงซัมเมอร์ แต่ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้เข้ามาสร้างโมเมนต์ร่วมกันพร้อมเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็น Interactive Summer Playground ที่ออกแบบให้เหมือนสนามกีฬาและคลับดนตรีของฤดูร้อน รวมถึงการตกแต่ง façade อาคารด้วยกราฟิกลวดลายสีสันสดใส เปลี่ยนทั้งพื้นที่ให้กลายเป็น Summer Photo Spot และแลนด์มาร์กถ่ายรูปแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ
3) A Summer Community in the City
ตลอด Summer Fest พื้นที่ของ centralwOrld จะเต็มไปด้วยกิจกรรม Wellness, Workshops, Music Sessions และ Brunch Gatherings ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้พบปะ สร้างความสัมพันธ์ และใช้ชีวิตร่วมกันตลอดซีซั่น ฤดูร้อนนี้ centralwOrld ไม่ได้เป็นเพียงแลนด์มาร์กของการช้อปปิ้ง แต่กำลังกลายเป็น Summer Lifestyle Playground ของกรุงเทพฯ ที่ผสานกีฬา แฟชั่น ศิลปะ และดนตรีไว้ในพื้นที่เดียวกัน จากร้านค้าและพาร์ตเนอร์ ไม่ว่าจะเป็น Community Run จาก HOKA, กิจกรรม Active Lifestyle จาก Skechers, City Yoga, City Move จาก Fitness First Thailand และ BIRKENSTOCK Walk Club 2026: Pet Walk Edition ระหว่าง 11 – 26 เมษายน 2026 เตรียมอัพเดทเทรนด์ Summer Collection จากแบรนด์ชั้นนำ พลาดไม่ได้กับเมนูคลายร้อน เช่น ข้าวแช่ จากร้าน Nara Thai Cuisine, เขียวไข่กา, บ้านเบญจรงค์ ปาย พร้อมของหวานที่รังสรรค์จากผลไม้ประจำฤดูกาลอย่าง มะยงชิด, มะม่วง และมะพร้าว ที่ร้านอาหารในเซ็นทรัลเวิลด์
โปรโมชันพิเศษตลอดแคมเปญ ช้อปสะสมตลอดแคมเปญขั้นต่ำ 400,000 บาท ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 3 ท่านแรก รับแพ็กเกจห้องพัก 2 วัน 1 คืน จาก THANN Wellness มูลค่ารางวัลละ 25,300 บาท, ช้อปร้าน Sport Fashion ภายในศูนย์ฯ ครบ 15,000 บาท รับฟรี Summer Bag 1 ใบ พร้อมสิทธิ์ DIY Custom Charm พิเศษที่ร้าน Craftfeteria สำหรับ 100 ท่านแรก (Summer Bag จำกัด 450 สิทธิ์ และสามารถนำกระเป๋าพร้อมสลิปไปทำ Custom Charm ได้ที่ Craftfeteria ชั้น 6 โซน Little Wonder) ทานอาหารสะสมครบ 10,000 บาท ตลอดแคมเปญ รับคะแนน The 1 จำนวน 1,000 คะแนน