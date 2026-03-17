Pet Expo Thailand 2026 ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด! เปิดโลกนวัตกรรม Longevity เพื่อเพื่อนรักสุขภาพดียืนยาว คาดเงินสะพัดในงานกว่า 1 พันล้านบาท

กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมสินค้าสัตว์เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี PET EXPO THAILAND 2026 ศูนย์รวมสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสัตว์เลี้ยง โดยในปีนี้ได้มุ่งเน้นการจัดแสดงเทคโนโลยี Pet Longevity เพื่อสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวของสัตว์เลี้ยง ทั้งด้านการป้องกันก่อนป่วย นวัตกรรมสเต็มเซลล์ โภชนาการแม่นยำ อาหารฟังก์ชันที่ช่วยยืดอายุ และระบบการแพทย์ทางไกลโดยใช้ AI รวมถึงโซนแสดงสินค้า-บริการ และกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 220,000 คน เพิ่มขึ้น 10% สร้างมูลค่ายอดเงินสะพัดภายในงานกว่าหนึ่งพันล้านบาท
นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดเผยถึงการจัดงาน PET EXPO THAILAND 2026 ว่า การจัดงาน PET EXPO THAILAND ถือได้ว่าเป็นงานแสดงสินค้าและบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนสัตว์เลี้ยงในทุกด้าน ซึ่ง N.C.C. ได้จัดงานนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 โดยได้รับความสนใจจากผู้เลี้ยงสัตว์ และเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทั้งในและนอกประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีนี้ได้ยกระดับการจัดงานไปสู่ “The Next Chapter of PET Lifestyle” หรือ ยกระดับการเลี้ยงสัตว์ยุคใหม่ ด้วยไลฟ์สไตล์แบบองค์รวม
โดยในปี 2569 การจัดงาน PET EXPO THAILAND 2026 ได้จัดขึ้นภายใต้ธีม GUARDIANS OF THE HEART หรือ เพื่อนรักผู้พิทักษ์หัวใจ โดยผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงเน้นให้ความสำคัญในเรื่อง Pet Longevity หรือ การดูแลและส่งเสริมให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งในประเทศไทยได้มีการศึกษาค้นคว้าในด้านนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยภายในงานครั้งนี้ ได้นำนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงมาร่วมจัดแสดงเป็นจำนวนมาก ซึ่งมุ่งเน้นการ "ป้องกันก่อนป่วย" และการรักษาในระดับ "เซลล์" เพื่อตอบโจทย์สังคมในปัจจุบันที่ดูแลและรักสัตว์เลี้ยงเหมือนลูก (Pet Parent)
ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สำคัญ ได้แก่ นวัตกรรมสเต็มเซลล์ (Stem Cell & Bio-Banking) ที่ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยมีเครือข่ายโรงพยาบาลสัตว์ชั้นนำที่ได้เริ่มใช้เทคโนโลยีนี้แล้ว และยังมีการให้บริการ Bio-Banking หรือการฝากเก็บสเต็มเซลล์ตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อนำมาใช้ซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพเมื่อสัตว์เลี้ยงมีอายุมาก อาทิ ช่วยรักษาโรคข้อเสื่อม โรคไต และโรคตับ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยี Non-Invasive Collection หรือเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้การเก็บสเต็มเซลล์ทำได้ผ่านกระแสเลือด ไม่ต้องผ่าตัดหรือวางยา ช่วยลดความเสี่ยงสำหรับสัตว์สูงวัย
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับอาหารกลุ่ม Longevity และโภชนาการแม่นยำ ซึ่งมีผู้ผลิตยักษ์ใหญ่หลายราย ได้เข้ามาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ในกลุ่มอาหารฟังก์ชันที่ช่วยยืดอายุสัตว์เลี้ยง และการผลิตอาหารที่ปรับสูตรตามพันธุกรรมและปัญหาสุขภาพของสัตว์แต่ละตัวโดยเฉพาะ รวมทั้งการถือกำเนิดใหม่ของเทรนด์อาหารที่ใช้โปรตีนคุณภาพสูงเทียบเท่ามาตรฐานที่มนุษย์สามารถรับประทานได้ เพื่อลดภาระการทำงานของไตและตับในระยะยาว และนวัตกรรมอาหารที่เน้นจุลินทรีย์ในลำไส้ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระบบทางเดินอาหาร
รวมถึงการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ทางไกลและอุปกรณ์ AI ที่สามารถตรวจและดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงระบบทางไกล เช่น การวิเคราะห์ผลเลือดและภาพเอกซเรย์ช่วยให้ตรวจพบโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง หรือโรคหัวใจ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ปลอกคออัจฉริยะที่ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ คุณภาพการนอน และกิจกรรมในแต่ละวัน ซึ่งจะแจ้งเตือนเข้ามือถือเจ้าของและโรงพยาบาลทันทีเมื่อพบความผิดปกติ ฯลฯ
ตลอดจนการยกระดับโรงพยาบาลสัตว์ ให้เป็นศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ที่พร้อมให้บริการด้านการดูแลเชิงป้องกัน และเน้นการดูแลแบบองค์รวม เช่น การใช้ลู่วิ่งใต้น้ำ เลเซอร์บำบัด การฝังเข็มเพื่อคงสภาพกล้ามเนื้อในสุนัขและแมวสูงวัย และโปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงรุกที่ละเอียดถึงระดับฮอร์โมนและยีน เพื่อยืดอายุสัตว์เลี้ยงให้ยืนยาว ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยยกระดับ "การรักษาตามอาการ" สู่ "การจัดการสุขภาพเชิงรุก" ทำให้สัตว์เลี้ยงในไทยมีอายุขัยเฉลี่ยที่ยาวนานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภายในงาน PET EXPO THAILAND 2026 ยังมีไฮไลต์ที่โดดเด่นอีกมากมาย เช่น โซนเวทีกิจกรรมที่พร้อมสร้างสีสันการแข่งขันประลองทักษะแสนสนุกและพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับครอบครัวที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและเพื่อนตัวน้อยโดยเฉพาะ โซนสัตว์เลี้ยง Exotic โซนสัตว์ฟันแทะ โซน Pet Village ฯลฯ นอกเหนือจากโซนสินค้าบริการและนวัตกรรมต่าง ๆ อย่างครบวงจร ทั้งหมดนี้ใช้พื้นที่จัดงานรวมทั้งสิ้นกว่า 24,000 ตารางเมตร โดยมีผู้แสดงสินค้ากว่า 300 บริษัท 850 บูธ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ในสินค้า 13 กลุ่ม ได้แก่ 1. อาหารและขนม 2. เวชภัณฑ์อาหารเสริม 3. เสื้อผ้าเครื่องประดับ 4. แชมพู กรูมมิ่ง 5. โรงพยาบาล คลีนิคสัตว์เลี้ยง 6. อุปกรณ์ของเล่น 7. โรงแรมสัตว์ 8. โซนสินค้าแมว 9. โซนสินค้าสัตว์ฟันแทะ 10. โซนสินค้าสัตว์ Exotic 11. โซนอาหารผู้เข้าร่วมงาน 12. มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ และ13. Media influencer รวมทั้งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงาน 220,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10% และมียอดขายภายในงานไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท
"ความพิเศษของการจัดงานในปีนี้ คือการยกระดับความเป็นสากลโดยมีพาวิลเลียนจากเกาหลีใต้ และผู้แสดงสินค้าจากนานาประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฯลฯ ที่จะมาเปิดตัวนวัตกรรมและสินค้าคอลเล็กชันใหม่ล่าสุดในราคาเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์กลุ่ม Pet Parent ให้สามารถช้อปปิ้งสินค้าต่างประเทศได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องบินไปซื้อด้วยตนเอง นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มสีสันและความแปลกใหม่ภายในงาน เรายังได้นำ 'แพะปิ๊กมี่' และ 'ลิงกระรอก' มาอวดโฉมความน่ารักและจัดแสดงโชว์ให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกอีกด้วย"นายศักดิ์ชัย กล่าว
ขณะที่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb Analytics เปิดเผยภาพรวมอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องมาจนถึงปี 2569 โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดรวมจะทะยานแตะระดับ 100,000 ล้านบาทเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนผ่านจาก Pet Humanization เข้าสู่ยุค Petriarchy หรือการให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงในฐานะสมาชิกหลักของครอบครัวอย่างเต็มตัว ส่งผลให้เจ้าของยินดีลงทุนกับสินค้าและบริการระดับซูเปอร์พรีเมียม โดยพบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการดูแลสัตว์เลี้ยงต่อตัวต่อปีขยับสูงขึ้นถึง 41,100 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตถึง 5 เท่า สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม Pet Parent ในปัจจุบันไม่ได้มองสัตว์เลี้ยงเป็นเพียงงานอดิเรก แต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่พร้อมทุ่มเททั้งในด้านสุขภาพ อาหารคุณภาพสูง และนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของสัตว์เลี้ยง
โดยงาน PET EXPO THAILAND 2026 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 2569 เต็มพื้นที่ฮอลล์ 5–8 และขยายพื้นที่พิเศษสู่อีเว้นต์ฮอลล์ชั้น B2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00–20.00 น. (วันเสาร์–อาทิตย์เริ่มเวลา 09.30 น.) ผู้ที่สนใจโปรโมชั่นสินค้า-บริการลดกระหน่ำร้อนแรงที่สุดแห่งปี และร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดหรรษาสำหรับน้องสัตว์เลี้ยงและสมาชิกในครอบครัว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.petexpothailand.net หรือเฟซบุ๊ก Petexpoclub หรือช่องทางทวิตเตอร์ @PetexpoclubTH1