“อรรถพล”ลั่นไม่ปรับขึ้นค่าไฟงวดใหม่ที่ 3.88บาท/หน่วย

“อรรถพล”ยันไม่ปรับขึ้นค่าไฟฟ้างวดใหม่ (พ.ค.-ส.ค.69)อยู่ที่ 3.88บาทต่อหน่วย แม้ว่าต้นทุนค่าก๊าซฯสูงขึ้น หวังลดภาระประชาชน ยอมรับประบเพดานน้ำมันดีเซลเป็น 33บาท ยันเป็นการทยอยขึ้นราคาดีเซล มีผลวันพรุ่งนี้(18มี.ค) พร้อมตั้งทีมลุยตรวจจ็อบเบอร์ว่ามีการกักตุนน้ำมันและขายราคาเกินจริงหรือไม่
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้างวดใหม่ช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2569 ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)จะคำนวณค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (ค่าเอฟที)และข้อทางเลือก เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2569 แต่รัฐบาลจะใช้หลายปัจจัยและหลายภาคส่วนเพื่อทำให้ค่าไฟฟ้างวดใหม่ไม่ปรับขึ้น จากงวดปัจจุบันเดือนมกราคม - เมษายน 2569 อยู่ที่ 3.88 บาทต่อหน่วย เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชน
การแก้ปัญหาสถานีบริการน้ำมันที่ไม่มีน้ำมันขาย เนื่องจากติดปัญหาการกระจายน้ำมันล่าช้านั้น ตามที่หารือกับผู้ค้าน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมัน โดยขอความร่วมมือ ซึ่งโรงกลั่นเดินเครื่องผลิตน้ำมันเต็มที่ 100%เพื่อส่งน้ำมันให้ผู้ค้ากระจายน้ำมันไปยังคลังน้ำมัน ซึ่งเปิด24ชั่วโมงตลอด7วันไม่มีวันหยุด และให้เพิ่มเทีายวรถบรรทุกน้ำมันวิ่งรับน้ำมันจากคลังส่งตามปั๊มต่างๆ โดยกระทรวงพลังงาน ได้ขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย คมนาคม ตำรวจและกรุงเทพมหานคร เพื่อขอขยายเวลาให้รถบรรทุกน้ำมันวิ่งเที่ยวรอบให้มากขึ้น เชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังร่วมกับพาณิชย์ และมหาดไทยจัดทีมขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าผู้ค้าน้ำมันคนกลาง (จ็อบเบอร์)ดูว่ามีการกักตุนน้ำมัน หรือมีการขายน้ำมันในราคาที่สูงเกินจริง ทำให้ปั๊มน้ำมันที่ไม่มีแบรนด์และอยู่ห่างไกลไม่สามารถรับราคาน้ำมันที่แพงเกินไปได้จนทำให้ต้องปิดตัวไป ส่งผลให้ผู้ใช้น้ำมันต้องหันไปแย่งซื้อน้ำมันในปั๊มที่มีแบรนด์แทน จนเกิดปัญหาปั๊มไม่มีน้ำมันขาย
นายอรรถพล กล่าวต่อไปว่า ได้มีการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มเป็น 33 บาทต่อลิตร จากปัจจุบันราคาขายปลีกดีเซลอยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตรนั้น จะเป็นการทยอยปรับขึ้นราคา ไม่ใช่ปรับขึ้นครั้งเดียว ซึ่งเป็นระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่มาเลเซีย นับเป็นครั้งแรกที่มาเลเซียขายน้ำมันสูงกว่าไทย
โดยเย็นวันนี้ (17มีนาคม) กบน.จะพิจารณาลดเงินอุดหนุนน้ำมันดีเซลและกลุ่มน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ลง ทำให้วันพรุ่งนี้ (18มีนาคม)จะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซิน
นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาเพื่อเพิ่มสัดส่วนผสมน้ำมัน B100 ในน้ำมันดีเซลในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น จากปัจจุบัน B7 เป็น B10 พร้อมเพิ่มส่วนต่างราคาระหว่าง B7 กับ B10 ให้มากขึ้น สำหรับกลุ่มเบนซินนั้น จะพิจารณาเพื่อเพิ่มส่วนต่างราคา ระหว่างแก๊สโซฮอล์ E10 (95/91) กับแก๊สโซฮอล์ E20 เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันห่างกันอยู่ที่ 3 บาทต่อลิตร เพื่อให้ประชาชนหันมาใช้E20มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันรถยนต์กว่า50%เติมน้ำมันE20ได้