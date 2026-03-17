รฟท.เปิด”หัวลำโพง”จัดแข่งตะกร้อรัฐวิสาหกิจ พร้อมเปิดพื้นที่สถานีรถไฟทั่วปท.จัดกิจกรรมสร้างรายได้เพิ่ม

รฟท. เปิดพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) จัดแข่งตะกร้อรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 48 “ผู้ว่าฯรฟท.”เผยพร้อมเปิดพื้นที่สถานีรถไฟทั่วประเทศจัดกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ประวัติศาสตร์ เป็นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวและสร้างรายได้รฟท.อีกทาง
วันนี้ (16 มีนาคม 2569) นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นประธานในพิธีเปิดพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) จัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 – 17.00 น. พร้อมเดินหน้ายกระดับให้เป็นแลนด์มาร์กการจัดกิจกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยยืนยันการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการเดินรถและการเดินทางของประชาชน
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2569 หน่วยงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อรัฐวิสาหกิจในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14 หน่วยงาน อาทิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายควบคู่กับการทำงาน อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือ ความสามัคคี และมิตรภาพผ่าน “กีฬาตะกร้อ” ซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมของคนไทยมาอย่างยาวนาน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยได้กำหนดจัดการแข่งขัน “กีฬาตะกร้อรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2569” ณ บริเวณห้องโถง สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 – 17.00 น. สำหรับผู้ชื่นชอบกีฬาสามารถเข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสามารถติดตามตารางการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=61586747668669
การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังสอดรับกับนโยบายของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมและอนุรักษ์อาคารสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) อันเป็นสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้เป็นแลนด์มาร์กสำคัญด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมสาธารณะของประเทศ ควบคู่กับการคงบทบาทการเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สำคัญของประชาชน
นายอนันต์ กล่าวว่า นอกจากการเปิดพื้นที่สถานีหัวลำโพงแล้ว การรถไฟฯ ยังมีนโยบายเปิดกว้างที่จะร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการเปิดพื้นที่สถานีรถไฟแห่งอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ หรือสถานีรถไฟในต่างจังหวัดสำหรับจัดกิจกรรม เพื่อร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของสถานีรถไฟที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ให้เป็นแลนด์มาร์กแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของพื้นที่เป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน การกระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับการรถไฟฯ อีกทางหนึ่งด้วย