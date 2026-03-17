กทพ.ชวนสมัครบัตร Easy Pass ผ่านแอปทรูมันนี่ ส่งอุปกรณ์ติดหน้ารถถึงบ้าน “สะดวก-คุ้มค่า”

กทพ. จับมือ TrueMoney เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้ทางพิเศษสมัคร Easy Pass ผ่านแอปทรูมันนี่ ส่งถึงบ้าน พร้อมรับเงินคืนค่าจัดส่ง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษ สามารถสมัครและซื้อบัตร Easy Pass ผ่านแอปทรูมันนี่ได้ง่าย ๆ พร้อมจัดส่งอุปกรณ์ Easy Pass ถึงบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทางพิเศษในยุคดิจิทัล
สำหรับผู้ที่ซื้อ Easy Pass ผ่านแอปทรูมันนี่ในช่วงโปรโมชัน (จำนวนสิทธิ์จำกัด) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและซื้อ Easy Pass ผ่านแอป TrueMoney Wallet ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม – 15 กรกฎาคม 2569 รับเงินคืนค่าจัดส่งทันที หลังทำรายการซื้อสำเร็จ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเริ่มต้นใช้งาน Easy Pass ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถสมัคร Easy Pass ได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของ กทพ. ได้ทุกสายทาง รับอุปกรณ์และพร้อมใช้งานได้ทันที
โดยขอเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชนทั่วไป เปลี่ยนมาใช้ Easy Pass สมัครฟรี เพียงเติมเงินขั้นต่ำ 300 บาท สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาการรอคอยหน้าด่านฯ อีกทั้ง กทพ. มีการปรับลดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเงินสดเป็นช่อง Easy Pass เพื่อช่วยให้การเดินทางบนทางพิเศษคล่องตัวยิ่งขึ้น