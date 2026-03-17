TSB คว้ารางวัล bt Awards ClimateTech Action Hero ตอกย้ำผู้นำขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาด

ไทย สมายล์ บัส คว้ารางวัลใหญ่สายเทคโนโลยี 2nd BT Awards ClimateTech Action Hero ตอกย้ำบทบาทผู้นำขนส่งสาธารณะ รถเมล์ไฟฟ้า-เรือไฟฟ้าพลังงานสะอาดของคนไทย
บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด หรือ TSB เข้ารับรางวัล ClimateTech Action Hero Award สาขาผู้ขับเคลื่อน ClimateTech ในงาน The 2nd BT Awards จากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มอบให้กับองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ลดการปล่อยคาร์บอน แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อโลกที่ปลอดภัยและยั่งยืนในระยะยาว จัดโดย บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด หรือ BT beartai
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ขึ้นรับรางวัล พร้อมกล่าวขอบคุณผู้โดยสารทุกคนที่ร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านระบบขนส่งสาธารณะไปสู่พลังงานสะอาดได้จริง แม้วันนี้เราไม่ได้ไปปลูกต้นไม้ในป่า แต่เราริเริ่มจากตนเองที่ร่วมกันเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ช่วยกันลดการปล่อยคาร์บอนในทุกวัน เหมือนกับความตั้งใจของ TSB ที่ได้ขับเคลื่อนเมืองไปพร้อมกับการพัฒนาด้านขนส่งสาธารณะ เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการเดินทางสาธารณะที่สะดวก สะอาด ปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน รางวัลนี้จึงเป็นกำลังใจสำคัญให้แก่พนักงานของ TSB ทุกคนที่จะร่วมกันทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน
“รางวัลนี้เป็นของทีมงานกว่า 5,000 ชีวิตของ ไทย สมายล์ บัส ที่เชื่อในสิ่งเดียวกันว่า เมืองที่ดีต้องมีอากาศที่ดีด้วย ตลอดช่วง 3 ปีก่อน หลายคนบอกเราว่า การเปลี่ยนระบบขนส่งของเมืองให้เป็นรถไฟฟ้าทั้งระบบนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่วันนี้รถของเราออกวิ่งให้บริการ รถเหล่านั้นไม่ได้แค่พาคนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง แต่กำลังช่วยให้เด็กคนหนึ่ง หายใจในเมืองที่สะอาดขึ้น และนั่นคือเหตุผลที่เราทำสิ่งนี้ ถ้าวันนี้ TSB สามารถพิสูจน์ว่าเมืองหนึ่งสามารถเปลี่ยนได้”
สำหรับเทคโนโลยีของ TSB นอกจากให้บริการรถเมล์ไฟฟ้า-เรือไฟฟ้าแล้ว ยังได้ใช้ห้องปฎิบัติการอัจฉริยะ มีระบบ Fleet management ที่ใช้กำกับการเดินรถ สามารถตรวจการเข้าป้าย ความเร็ว ปริมาณผู้โดยสารบนรถ ไปจนถึงการนำ AI มาตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับขี่-พนักงานผู้ให้บริการ ซึ่งในอนาคตได้มีการขยายระบบที่ครอบคลุม ไปสู่การให้บริการ Shuttle Bus ในสถาบันการศึกษา โรงงาน และหน่วยงานท้องถิ่น อบจ. อบต. ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
งานประกาศรางวัล The 2nd BT Awards เป็นการมอบรางวัลให้กับองค์กรที่สร้าง Impact เชิงบวกให้แก่สังคม ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง โดยคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในฐานะผู้สร้างผลกระทบเชิงบวกบนแนวคิดของความยั่งยืน ประกอบด้วย 15 รางวัล SDGs Awards มอบให้ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สะท้อนความยั่งยืน และ 3 รางวัลพิเศษ สำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม รางวัล BT Popular Vote และรางวัลบุคคลแห่งปี