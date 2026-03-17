Wacoal ร่วมหนุนการเติบโตของคอนเทนต์ไทยสู่ระดับโลก ผ่านซีรีส์เด็กใหม่ Girl From Nowhere

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วัฒนธรรมบันเทิงจากเอเชียได้พิสูจน์ให้เห็นว่า คอนเทนต์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริง ตั้งแต่เครื่องสำอาง อาหาร ไปจนถึงสินค้าแฟชั่นที่เติบโตไปพร้อมกับซีรีส์และภาพยนตร์

วาโก้ (Wacoal) มองเห็นศักยภาพในคอนเทนต์ไทย และเลือกเข้ามามีบทบาทในการขยายจักรวาลของ ‘Girl From Nowhere The Reset’ หรือ ‘เด็กใหม่ เดอะรีเซท’ ซีรีส์ที่ได้รับความนิยมติด Top 10 ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ให้ก้าวออกจากหน้าจอสู่ประสบการณ์ที่สัมผัสได้จริง
ครั้งนี้ วาโก้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงผู้สนับสนุน แต่ร่วมพัฒนาคอลเลกชันพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจากตัวละครหลักอย่าง “แนนโน๊ะ” พร้อมเปลี่ยน flagship store ของแบรนด์ให้กลายเป็นพื้นที่สื่อของจักรวาลซีรีส์ และขยายประสบการณ์นี้ไปยังหน้าร้านกว่า 30 สาขา เพื่อรองรับแฟนซีรีส์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์และความน่ารักของคอลเลกชัน ทำให้โลกของซีรีส์ไม่ได้อยู่เพียงบนหน้าจอ แต่ถูกต่อยอดออกมาเป็นทั้ง retail experience คาเฟ่ และไอเท็มแฟชั่นที่แฟนซีรีส์อยากสะสม การเชื่อมโลกของเรื่องเล่าเข้ากับสินค้าในชีวิตจริง ทำให้แฟน ๆ ไม่ได้เพียงแค่ดูซีรีส์ แต่สามารถ “พกพา” ส่วนหนึ่งของจักรวาลนั้นกลับบ้านได้
สำหรับวาโก้ แนวทางนี้จึงเป็นก้าวใหม่ไม่ใช่เพียงการทำแคมเปญ แต่เป็นความตั้งใจในการผลักดันคอนเทนต์ไทยผ่านสินค้าแฟชั่นให้เติบโตไปพร้อมกัน พร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดูสดใหม่ให้แบรนด์ได้อย่างลงตัว ในโลกที่วัฒนธรรมและการค้ากำลังเชื่อมต่อกันมากขึ้น การสร้างสินค้าที่เกิดจากเรื่องเล่าที่ผู้ชมรัก อาจเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้แบรนด์ไทยเติบโตไปพร้อมกับวัฒนธรรมไทยในระดับโลก




















