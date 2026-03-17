GPOS ระบบ POS ฟรี ไม่มีรายเดือน ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ SME ไทย

ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดระบบ POS ร้านอาหารและซอฟต์แวร์ POS สำหรับธุรกิจบริการในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ให้บริการหลายรายในตลาด เช่น POSPOS, Easy Restaurant, Silom POS, StoreHub, Wongnai FoodStory, Ocha POS และ Super POS
Gpos เลือกวางจุดยืนที่แตกต่าง ด้วยแนวคิดการเป็น “โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล” สำหรับ SME ไทย ไม่ใช่เพียงระบบ POS สำหรับจัดการหน้าร้าน แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดต้นทุนและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว แนวคิดดังกล่าวสะท้อนบทบาทของ Gpos ที่มุ่งเป็นมากกว่าระบบ POS แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ช่วยให้ร้านค้าไทยเริ่มต้น เติบโต และแข่งขันได้อย่างมั่นคง
จากประสบการณ์ผู้ประกอบการ สู่แพลตฟอร์มที่เข้าใจธุรกิจจริง
คุณธมนธรณ์ กิตติธรกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Gpos เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์มไม่ได้มาจากแนวคิดทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่เริ่มจากประสบการณ์ตรงในฐานะ “ผู้ประกอบการ” ที่เคยเผชิญความท้าทายในการบริหารร้านอย่างรอบด้าน
“ตั้งแต่การรับออเดอร์ผิดพลาด การบริหารพนักงาน การจัดการสต็อก ไปจนถึงการดูยอดขายย้อนหลัง ปัญหาเล็กๆเหล่านี้เมื่อสะสม กลายเป็นต้นทุนแฝงที่ทำให้หลายร้านเติบโตได้ยาก เพราะต้นทุนที่แท้จริงไม่ได้มีแค่ค่าเช่าหรือค่าวัตถุดิบ แต่รวมถึงความไม่เป็นระบบและการขาดเครื่องมือบริหารจัดการที่เหมาะสม”
จากโจทย์ดังกล่าว Gpos จึงถูกพัฒนาให้เป็น ระบบจัดการร้านค้าสำหรับร้านอาหารและธุรกิจบริการที่ใช้งานง่าย และช่วยจัดกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ รองรับการเติบโตตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจที่มีหลายสาขา
แนวคิดหลัก: ไม่เลือกกลุ่มลูกค้า แต่เลือก “โอกาส”
แม้ตลาดซอฟต์แวร์ POS จะมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน แต่ Gpos เลือกวางบทบาทของตนให้รองรับธุรกิจหลากหลายประเภท ตั้งแต่ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ไปจนถึงธุรกิจบริการ
“สำหรับเรา ลูกค้าคือใครก็ตามที่อยากเริ่มต้นธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยมีระบบมาก่อน เราอยากให้เขามีเครื่องมือที่ช่วยให้กล้าเริ่มต้น”
ขณะเดียวกัน ยังมีผู้ประกอบการที่เคยใช้ระบบของรายอื่น แต่ต้องการความยืดหยุ่นด้านเงื่อนไขและลดต้นทุนในระยะยาว จึงมองหาอีกทางเลือกหนึ่งอย่าง Gpos ซึ่งเปิดให้ใช้งานฟรี ไม่มีค่าบริการรายเดือน แนวคิดนี้สะท้อนผ่านการออกแบบระบบที่ช่วยลดภาระงานที่ไม่จำเป็น ทำให้การจัดการเป็นระบบมากขึ้น และเปิดโอกาสให้เจ้าของร้านโฟกัสกับการดูแลลูกค้าและการเติบโตของธุรกิจได้อย่างเต็มที่
ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้ “ความไว้วางใจจากทั่วประเทศ”
จากแนวทางการพัฒนาที่มุ่งสร้างแพลตฟอร์มบริหารจัดการร้านค้าที่วางใจได้ และพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจ ส่งผลให้ Gpos มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 20,000 ร้านค้า (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4 ปี 2025) ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี
ปัจจุบันระบบมีการใช้งานครอบคลุมครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย สะท้อนการยอมรับในวงกว้างจากผู้ประกอบการหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งในเขตเมืองหลักและต่างจังหวัด
การเติบโตดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนจำนวนร้านค้าที่เพิ่มขึ้น แต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับการขยายตัวในระดับประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ
ในปี 2026 บริษัทตั้งเป้าขยายฐานผู้ใช้งานสู่ 40,000 ร้านค้า พร้อมพัฒนาโครงสร้างระบบให้รองรับการเติบโตในระดับที่ใหญ่ขึ้น ทั้งในมิติของปริมาณธุรกรรมและการขยายสาขาของลูกค้าองค์กร
ภายใต้ความเชื่อว่า “ระบบที่ดี ไม่ได้แค่ช่วยจัดการร้าน แต่ต้องเป็นกลไกที่ผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้จริง”
วิสัยทัศน์การเติบโต: จากระบบ POS สู่ Ecosystem ธุรกิจที่ครบวงจร
Gpos วางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Multi-Vertical โดยพัฒนาโซลูชันบริหารจัดการธุรกิจเฉพาะทางสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ระบบที่ออกแบบมาให้เหมาะกับลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจแต่ละประเภท
แนวทางดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถขยายการให้บริการไปสู่หลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าและระบบ POS ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของธุรกิจแต่ละกลุ่ม
ปลายปี 2025 บริษัทเปิดตัว Gpos Retail โซลูชันบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่รองรับระบบสินค้าคงคลัง การจัดการโปรโมชั่น การวิเคราะห์ยอดขาย และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ POS แบบครบวงจร รองรับทั้งร้านเดี่ยวและเครือข่ายหลายสาขา
ต่อเนื่องในปี2026ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทได้ทำการSoft Launch -Gpos Spa แพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจบริการเฉพาะทาง เช่น ร้านนวด ร้านสปา และธุรกิจWellnessโดยครอบคลุมตั้งแต่ระบบจองคิว การบริหารตารางพนักงาน ไปจนถึงการจัดการรายได้และรายงานเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
การพัฒนาโซลูชันสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมสะท้อนวิสัยทัศน์ระยะยาวของ Gpos ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการไทย ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการร้านค้า เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และรองรับการเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ในระยะยาว Gpos มุ่งพัฒนา Ecosystem ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ และโซลูชันธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเตรียมความพร้อมสู่การขยายตัวในระดับที่ใหญ่ขึ้น
เทคโนโลยี & พันธมิตร: ซอฟต์แวร์ที่เติบโตบนมาตรฐานฮาร์ดแวร์ระดับสากล
อีกหนึ่งจุดแข็งของ Gpos คือการพัฒนาระบบให้ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ POS จาก Sunmi ภายใต้การจัดจำหน่ายโดย SUNMI TH ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งาน
บริษัทเลือกวางโครงสร้างระบบให้ทำงานบนอุปกรณ์ Sunmi เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ลดความซับซ้อนในการติดตั้ง และเพิ่มความเสถียรในการใช้งานระยะยาว
อุปกรณ์ Sunmi ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องพกพา เครื่อง POS ตั้งโต๊ะ เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ ไปจนถึงโซลูชันแบบ All-in-one ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างราบรื่น และรองรับการขยายสาขาหรือการเติบโตในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางดังกล่าวสะท้อนกลยุทธ์ของ Gpos ในการสร้าง Ecosystem ที่ควบคุมคุณภาพได้ทั้งระบบ มากกว่าการเป็นเพียงซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ทั่วไป
เปิดโอกาสให้ทุกคนเริ่มธุรกิจ ด้วยระบบที่เข้าถึงได้จริง
ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาทดลองใช้งานเครื่องและระบบ Gpos ได้ที่โชว์รูมของ Sunmi THทั่วประเทศ โดยมีทีมงานให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานอย่างใกล้ชิด
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร คาเฟ่ ค้าปลีก สปา หรือธุรกิจบริการประเภทอื่น สามารถเข้ามาพูดคุย ทดลองระบบ และเลือกโซลูชันที่เหมาะสมกับธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
Gpos ถูกออกแบบมาให้เริ่มต้นได้ง่าย ใช้งานได้จริง และมีทีมงานคอยดูแลตลอดการใช้งาน เพื่อให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่า นอกจากจะเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจแล้ว ยังมีทีมงานที่พร้อมดูแลและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line ID : @Gpos
Facebook : Gpos
Tel : 02-114-8678
E-mail : contact@gpos.co.th
Website : www.gpos.co.th