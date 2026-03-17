รฟท.ยังไม่ฟ้องรายแปลงเพิ่ม "ที่ดินเขากระโดง" รอ "ผลอุทธรณ์-คำพิพากษา" หวั่นขัดกัน

รฟท.ยังไม่ฟ้องเพิ่ม "ที่ดินเขากระโดง" หลังจากที่ได้ฟ้องไปแล้ว 4 ชุด รวมทั้งสิ้น 116 แปลง เผยหารืออัยการสูงสุดเห็นว่าควรรอคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางและรอผลอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง กรณี กก.มาตรา 61 กฎหมายที่ดินที่อาจจะขัดหรือแย้งกัน ยันไม่ได้หยุดคดีแค่รอกระบวนการศาล
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย และรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการดำเนินคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ในส่วนของ รฟท.นั้นมี 2 ประเด็น คือ 1. ดำเนินการอุทธรณ์เกี่ยวกับคำสั่งของศาลปกครองกลางที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และ 2. การฟ้องขับไล่รายแปลงต่อศาลยุติธรรม โดยทั้งสองส่วนยังรอการพิจารณาตัดสิน หากมีคำพิพากษาออกมาแล้วจึงจะหารือว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
ทั้งนี้ จากการหารือสำนักงานอัยการสูงสุดมีคำแนะนำว่า ในส่วนของการฟ้องรายแปลง ซึ่งก่อนหน้านี้ รฟท.ได้ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง ขณะนี้จะยังไม่มีการฟ้องเพิ่ม โดยเห็นว่าควรรอคำพิพากษาคดีที่ฟ้องก่อนหน้าว่าจะมีแนวทางอย่างไรจึงค่อยพิจารณาการฟ้องเพิ่ม รวมถึงรอผลการอุทธรณ์เกี่ยวกับคำสั่งของศาลปกครองกลางด้วย อาจมีโอกาสที่คำพิพากษาของศาลทั้งสองจะขัดหรือแย้งกัน หากพบว่าคำพิพากษาของศาลทั้งสองมีความขัดหรือแย้งกัน ก็มีแนวปฏิบัติตามกฎหมายให้ทำตามอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องในรายละเอียด
ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อถามถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ยุติการสอบสวนแล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการป.ป.ช.พิจารณาต่อ มีผลกระทบต่อ รฟท.หรือไม่ นายอนันต์กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกันกับ รฟท. อย่างที่บอกว่าทั้งสองประเด็นยังอยู่ที่การพิจารณาของศาล
“ตอนนี้ในส่วนของการฟ้องขับไล่รายแปลงยังไม่ได้ดำเนินการฟ้องเพิ่ม แต่ไม่ได้หยุดฟ้อง เป็นเพียงการรอกระบวนการทางศาลก่อน เพราะหากคำตัดสินของศาลทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรมออกไม่เหมือนกัน ก็ต้องมีการหารือกันก่อนอยู่ดี เพื่อดูแนวโน้มทางคดี”
ผู้ว่าฯ รฟท.กล่าวว่า ส่วนของที่ดินที่เป็นชาวบ้านบุกรุก ไม่ใช่พื้นที่เชิงพาณิชย์นั้นยังไม่ได้เริ่มดำเนินการอะไร แต่ในส่วนที่มีคำพิพากษาแล้ว 35 รายนั้นก็จะดำเนินการทำสัญญาเช่าต่อไป ส่วนที่เหลือยังไม่ได้พูดคุยเพื่อทำสัญญาเช่าเพราะการพิสูจน์สิทธิยังไม่ชัดเจน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมัยนายวีริศ อัมระปาล เป็นผู้ว่าฯ รฟท. โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รฟท.ได้มีการยื่นฟ้องขับไล่รายแปลงที่ดินเขากระโดงต่อศาลบุรีรัมย์แล้ว 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 116 แปลง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2568 ยื่นฟ้องขับไล่ 2 แปลง, ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ต.ค. 2568 ยื่นฟ้องขับไล่จำนวน 9 แปลง ครั้งที่ 3 วันที่ 24 ต.ค. 2568 ยื่นฟ้องขับไล่ 15 แปลง และครั้งที่ 4 วันที่ 29 ต.ค. 2568 ยื่นฟ้องขับไล่ 90 แปลง