ล้างแอร์มีขั้นตอนอย่างไร ก่อนล้างแอร์บ้านต้องรู้อะไรบ้าง?

แอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำงานหนักแทบทุกวัน โดยเฉพาะในอากาศร้อนอย่างประเทศไทย การใช้งานต่อเนื่องอาจทำให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกสะสมภายในเครื่องโดยที่เราไม่รู้ตัว การล้างแอร์อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้แอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและช่วยยืดอายุการใช้งาน บทความนี้จะพามาดูกันว่าล้างแอร์บ้านมีขั้นตอนวิธีการอย่างไร และก่อนล้างแอร์มีข้อควรรู้อะไรบ้าง
สัญญาณจากแอร์แบบไหนที่บ่งบอกว่าควรล้างแอร์?
ในความเป็นจริงเราควรล้างแอร์เป็นประจำทุก 4-6 เดือน เพื่อให้แอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ แต่ในบางกรณีแอร์อาจแสดงอาการผิดปกติที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องล้างแอร์แล้ว หากปล่อยไว้นานอาจทำให้แอร์เสื่อมสภาพเร็วและกินไฟมากขึ้น ดังนี้
•แอร์มีน้ำหยดหรือมีน้ำซึม มักเกิดจากฝุ่นอุดตันที่ท่อน้ำทิ้งหรือคอยล์เย็น ทำให้น้ำระบายออกได้ไม่ดี
•แอร์มีกลิ่นอับหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ เกิดจากฝุ่น เชื้อรา และความชื้นสะสมภายในเครื่อง
•แอร์ไม่ค่อยเย็นหรือเย็นช้ากว่าปกติ สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ภายในทำให้การทำความเย็นลดประสิทธิภาพลง
•แอร์มีเสียงดังผิดปกติ อาจเกิดจากฝุ่นสะสมหรือชิ้นส่วนภายในทำงานหนักมากขึ้น
•ค่าไฟสูงขึ้นผิดปกติ แอร์ที่สกปรกต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อรักษาระดับความเย็นเท่าเดิม
ประโยชน์ของการล้างแอร์ มีอะไรบ้าง?
นอกจากการล้างแอร์จะเป็นการทำความสะอาดให้แอร์ทำความเย็นได้ดีขึ้นแล้ว ยังมีประโยชน์อีกหลายข้อ ได้แก่
•ช่วยให้แอร์เย็นเร็วและเย็นสม่ำเสมอ สิ่งสกปรกที่สะสมถูกกำจัดออก ทำให้ระบบทำความเย็นทำงานได้ดีขึ้น
•ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า แอร์ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงใช้พลังงานลดลง
•ช่วยลดกลิ่นอับภายในห้อง การทำความสะอาดช่วยลดการสะสมของฝุ่นและเชื้อราในเครื่อง
•ช่วยยืดอายุการใช้งานของแอร์ ลดการทำงานหนักของชิ้นส่วนภายในเครื่อง
•ช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาแอร์เสีย การล้างแอร์ช่วยป้องกันการอุดตันและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
•ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ค่าล้างแอร์บ้านมีราคาไม่สูง เมื่อเทียบกับค่าซ่อมหรือค่าเปลี่ยนแอร์ใหม่ จึงถือเป็นการดูแลที่คุ้มค่าในระยะยาว
ขั้นตอนการล้างแอร์ที่ถูกต้อง ทำอย่างไร?
การล้างแอร์ที่ถูกต้องควรทำตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้แอร์สะอาดและไม่เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ภายใน โดยทั่วไปการล้างแอร์จะเน้นทำความสะอาดคอยล์เย็น แผ่นกรองอากาศ และระบบระบายน้ำ ซึ่งเป็นจุดที่มีฝุ่นสะสมมากที่สุด โดยมีวิธีการล้างแอร์ดังนี้
ปิดเครื่องและตัดระบบไฟก่อนล้างแอร์
ก่อนเริ่มล้างแอร์ควรปิดเครื่องและตัดระบบไฟเพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อต รวมถึงช่วยป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องระหว่างทำความสะอาด
ถอดแผ่นกรองอากาศออกมาล้าง
นำแผ่นกรองอากาศออกมาล้างด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดอ่อน ๆ แล้วผึ่งให้แห้งสนิทก่อนนำกลับไปติดตั้ง ขั้นตอนนี้ช่วยลดฝุ่นสะสม และทำให้อากาศที่ออกมาจากแอร์สะอาดขึ้น
ล้างคอยล์เย็นและพัดลมแอร์
ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันต่ำหรืออุปกรณ์ล้างแอร์ทำความสะอาดคอยล์เย็นและพัดลม เพื่อกำจัดฝุ่น คราบสกปรก และเชื้อราที่สะสมอยู่ภายใน การล้างในส่วนนี้ช่วยให้แอร์กลับมาเย็นเร็วและทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง
ตรวจสอบและล้างถาดรองน้ำรวมถึงท่อน้ำทิ้ง เพื่อป้องกันการอุดตันที่อาจทำให้น้ำหยดหรือไหลย้อนกลับเข้าตัวเครื่อง การทำความสะอาดส่วนนี้ช่วยลดปัญหาน้ำรั่วและกลิ่นอับจากแอร์ได้
ประกอบชิ้นส่วนกลับและทดสอบการทำงาน
หลังจากล้างแอร์และปล่อยให้อุปกรณ์แห้งแล้ว ให้ประกอบชิ้นส่วนกลับเข้าที่และเปิดเครื่องเพื่อตรวจสอบการทำงาน ควรสังเกตความเย็น เสียงการทำงาน และการระบายน้ำว่าปกติหรือไม่ ก่อนใช้งานตามปกติ
ล้างแอร์กับช่างแอร์มืออาชีพ ดีกว่ายังไง?
หลายคนอาจคิดว่าการล้างแอร์สามารถทำเองได้ เพียงแค่ถอดแผ่นกรองออกมาล้างก็เพียงพอ แต่ในความเป็นจริงอาจทำให้ล้างแอร์แล้วแอร์ไม่เย็นได้ อีกทั้งภายในเครื่องแอร์ยังมีชิ้นส่วนสำคัญอีกหลายจุดที่ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ และความชำนาญในการทำความสะอาด การล้างแอร์กับช่างผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นทางเลือกดีกว่า โดยข้อดีของการล้างแอร์กับช่างแอร์มืออาชีพ มีดังนี้
• ทำความสะอาดได้ทั่วถึงมากกว่า ช่างสามารถล้างคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนของแอร์ พัดลม และระบบระบายน้ำได้อย่างครบถ้วน
• ช่วยลดความเสี่ยงแอร์เสียหาย การถอดและประกอบชิ้นส่วนอย่างถูกวิธี ช่วยป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ได้
• ตรวจเช็กสภาพแอร์ไปพร้อมกัน ช่างสามารถตรวจพบความผิดปกติหรือปัญหาเบื้องต้นได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ
• ใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง เครื่องมือและน้ำยาสำหรับล้างแอร์ ช่วยให้ทำความสะอาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ช่วยประหยัดเวลาและสะดวกกว่า ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์หรือทำความสะอาดเองให้ยุ่งยาก
