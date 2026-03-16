สมาคมสายการบินฯ ชงรัฐลดภาษีสรรพสามิตบรรเทาผลกระทบ ย้ำพร้อมลดค่าตั๋ว30%ช่วงสงกรานต์ตามนโยบาย

สมาคมสายการบินฯ หารือ เตรียมเสนอรัฐ ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินเที่ยวบินภายในประเทศ บรรเทาผลกระทบต้นทุนสายการบิน พร้อมร่วมมือเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ ลดค่าตั๋ว 30% ช่วงสงกรานต์ 2569
ภูเก็ต – สมาคมสายการบินแห่งประเทศไทย (Airlines Association of Thailand: AAT) จัดการประชุมตามวาระครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 13–14 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยาง บีช จังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจและสถานการณ์โลก โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากสายการบินสมาชิก ได้แก่ บางกอกแอร์เวย์ส ไทยแอร์เอเชีย ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ และไทยเวียตเจ็ท เข้าร่วมประชุม
โดยมีหัวข้อหลักของการประชุม ได้แก่ ความคืบหน้าของโครงการสำคัญของสมาคม อาทิ โครงการบัตรโดยสารราคาพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ที่ทางสายการบินสมาชิกฯ ให้ความร่วมมือเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและลดราคาค่าบัตรโดยสารเพดานสูงสุด 30 % เป็นต้น พร้อมทั้งพิจารณาประเด็นสำคัญอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการบินไทย รวมถึงข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบด้านการปฏิบัติการบิน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงเรื่องต้นทุนการดำเนินงานของสายการบิน อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่มีความผันผวนจากสถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกมีความไม่แน่นอน และอาจกระทบต่อเสถียรภาพต้นทุนของอุตสาหกรรมการบิน สมาคมสายการบินแห่งประเทศไทย จึงเห็นควรเสนอให้ภาครัฐพิจารณามาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินในระยะสั้น โดยเฉพาะการพิจารณาปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของสายการบิน และช่วยรักษาระดับค่าโดยสารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมการบินถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ ในช่วงเวลาที่ต้นทุนด้านพลังงานมีความผันผวนจากสถานการณ์โลก การมีมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การพิจารณาปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน จะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนของสายการบิน และช่วยรักษาระดับการเชื่อมโยงการเดินทางภายในประเทศ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค อุตสาหกรรมการบินมีความสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทาง สนับสนุนภาคการท่องเที่ยว และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ
ดังนั้น การมีมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมฯ กำลังเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยภายนอก จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งนี้ สมาคมสายการบินแห่งประเทศไทย จะยังคงทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันนโยบายที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินไทยอย่างยั่งยืนต่อไป