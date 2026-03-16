“เพาเวอร์บาย” เร่งเครื่องตลาดแอร์ รับร้อน 43 องศา-ชี้ 1.2 หมื่นบีทียูฮิต

ผู้จัดการรายวัน 360 - เพาเวอร์บาย ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้ากระตุ้นกำลังซื้อช่วงซัมเมอร์ เปิดตัวแคมเปญ “Summer Fest ช้อปทะลุองศา” ผสานกลยุทธ์การตลาดแบบครบมิติ ทั้งโปรโมชั่นเชิงรุก สิทธิพิเศษด้านการเงิน และกิจกรรมการตลาดรูปแบบ Experiential Marketing ผ่านคาราวานคลายร้อน ‘Cooling Caravan’ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง พร้อมเร่งการตัดสินใจซื้อในช่วงที่อุณหภูมิพุ่งสูง โดยมอบคะแนน The1 รวม 3 ล้านคะแนน พร้อมสิทธิผ่อนชำระ 0% หรือผ่อนนานสูงสุด 60 เดือนและบริการแบบครบวงจรของ Power Care ตลอดหน้าร้อนนี้ ตั้งแต่วันนี้ – 3 มิถุนายน 2569 ที่เพาเวอร์บายทุกสาขา และช่องทางออนไลน์
สำหรับแนวโน้มตลาดเครื่องปรับอากาศในช่วงไตรมาส 2 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่น มีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง สอดคล้องกับการคาดการณ์ว่า ฤดูร้อนปี 2569 อุณหภูมิในประเทศไทยอาจแตะระดับ 42–43 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคม ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ปี 2568 ระบุว่า อัตราการเข้าถึงเครื่องปรับอากาศของครัวเรือนไทยอยู่ที่ประมาณ 39–44% โดยกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีสัดส่วนสูงสุดที่ 53.5% รองลงมาคือภาคกลางและตะวันออก 44.3% และภาคเหนือ 38.5% สะท้อนศักยภาพการเติบโตของตลาดในต่างจังหวัดที่ยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก โดยครัวเรือนในกรุงเทพ ส่วนใหญ่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศมากกว่า 2 เครื่อง
นางสาวพัชราภรณ์ วรยิ่งยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล “ฤดูร้อนถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องปรับอากาศที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน ทั้งสภาพอากาศที่ร้อนยาวนานและมีแนวโน้มอุณหภูมิสูงขึ้นต่อเนื่อง การเปลี่ยนเครื่องใหม่ทดแทนเครื่องรุ่นเก่าที่มีอายุการใช้งานมานาน รวมถึงเทรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ช่วยประหยัดค่าไฟ และเทคโนโลยี Inverter ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากขึ้น ขณะเดียวกัน การขยายตัวของที่อยู่อาศัยและคอนโดมิเนียมในเขตเมือง ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยผลักดันความต้องการในตลาด
ด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคพบว่าเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU ได้รับความนิยมสูงสุด คิดเป็น 35.9% รองลงมาคือขนาด 18,000 BTU ที่ 22.4% ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบที่อยู่อาศัยในเขตเมือง เพาเวอร์บายจึงวางกลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจร ทั้งด้านสินค้า ราคา โปรโมชั่น และประสบการณ์การ ช้อปปิ้ง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงโซลูชันความเย็นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้ง่ายขึ้น ผ่านแคมเปญ “Summer Fest ช้อปทะลุองศา” ขับเคลื่อนตลาดผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
1. Portfolio Strategy – ขยายไลน์สินค้าครอบคลุมทุกระดับราคา
เพิ่มความหลากหลายของสินค้าเครื่องปรับอากาศ ทั้ง Inverter, Smart living และรุ่นประหยัดพลังงานที่มาพร้อมเทคโนโลยี AI และระบบกรองอากาศ ลดฝุ่น PM 2.5 รองรับเทรนด์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมเพิ่มสัดส่วนสินค้าในกลุ่ม Mid–Low ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงเสริมสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าคลายร้อนอื่น ๆ เช่น พัดลม, พัดลมเคลื่อนที่, พัดลมไอเย็น, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำแข็ง และเครื่องปั่นน้ำ เป็นต้น
2. Financial Accessibility – เพิ่มการเข้าถึงสินค้าได้ง่ายกว่า
เพิ่มความยืดหยุ่นด้านการเงิน เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผ่านข้อเสนอพิเศษ อาทิ
• แจกคะแนน The1 รวม 3 ล้านคะแนน
• ฟรี! บริการจัดส่ง ติดตั้ง และรื้อถอน (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
• บริการจัดส่งติดตั้งภายในวัน (ในพื้นที่บริการตามเงื่อนไขที่กำหนด)
• ฟรี! คูปองล้างแอร์นาน 3 ปี
• ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 18 เดือน
• เครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาท
• ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 60 เดือน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
• โปรแกรมสินค้าเก่าแลกใหม่ ลดสูงสุด 10,000 บาท
3. Experiential Marketing – ยกโชว์รูมออกสู่เมือง
เปิดตัว “Cooling Caravan” คาราวานคลายร้อนที่ยกโชว์รูมเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มคลายร้อยออกตระเวนในพื้นที่แลนด์มาร์คสำคัญทั่วกรุงเทพ เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสสินค้า พร้อมร่วมกิจกรรม On Ground Activation เป็นการสร้าง Touchpoint ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ในช่วงพีคซีซั่นของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าคลายร้อน
นอกจากนี้ เพาเวอร์บายยังเดินหน้ากลยุทธ์ Omnichannel เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้า ผ่านทั้งหน้าร้านและแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยอาศัยจุดแข็งด้านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ และบริการหลังการขายแบบครบวงจรจาก ‘Power Care คิดให้ครบ จบเพื่อคุณ’ ไม่ว่าจะเป็นบริการติดตั้งจากช่างผู้เชี่ยวชาญ รับประกันการติดตั้ง 180 วัน รับประกันอะไหล่แท้ 100%เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในระยะยาว