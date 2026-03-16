คิง เพาเวอร์ จัด “THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย” ผสานพลังเทศกาลดนตรี ดันสงกรานต์ไทยสู่เฟสติวัลโลก

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผู้นำธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว เดินหน้ายกระดับเทศกาลสงกรานต์ไทย สู่เฟสติวัลระดับโลก จัดงาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย” รวมมิตรอภิ ‘มาหา’ ความมันส์จากศิลปินชื่อดัง ผสานเทศกาลดนตรี SUPERFLUID PRESENTED BY KING POWER สร้างปรากฎการณ์ความสนุกครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมกิจกรรมและโปรโมชันตลอด 6 วัน กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทยช่วงไตรมาส 2 และตั้งเป้าร่วมผลักดันสงกรานต์ไทยสู่ 1 ใน 10 จุดหมายปลายทางด้านเฟสติวัลระดับโลก โดยงานจัดระหว่างวันที่ 9–14 เม.ย. 69 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า “จากนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่ฮับการจัดอีเวนต์ระดับนานาชาติ และตั้งเป้าให้เทศกาลสงกรานต์ติด 1 ใน 10 สุดยอดเฟสติวัลของโลก เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ประเทศและเสริมความแข็งแกร่งในฐานะจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนั้น ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ คิง เพาเวอร์ ภายใต้ “THE POWER OF POSSIBILITIES ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้” มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์การช้อปปิงและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เหนือระดับสำหรับนักเดินทาง พร้อมตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันแห่งการเฉลิมฉลองในทุกเทศกาลสำคัญ คิง เพาเวอร์ จึงตั้งเป้ายกระดับ “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ” ให้เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กการเล่นน้ำของประเทศ และร่วมผลักดันสงกรานต์ไทยสู่เวทีสากล ผ่านงาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย” ที่ผสานอัตลักษณ์ไทยกับเทศกาลดนตรีรูปแบบ POP-CULTURE FESTIVAL รวมร้านอาหารดัง โปรโมชัน และกิจกรรมหลากหลาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ สร้างความคึกคักทางการท่องเที่ยว ควบคู่กับการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนในย่านรางน้ำ เสริมศักยภาพเศรษฐกิจในไตรมาส 2 และสนับสนุนการเติบโตของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน”
สำหรับงาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย” รวมมิตรอภิ ‘มาหา’ ความมันส์ ดังนี้
• อภิ ‘มาหา’ ที่เล่นน้ำ พบกับโซนเล่นน้ำขนาดใหญ่ พร้อมเอฟเฟ็กต์น้ำ WATER BOMB และคอนเสิร์ตรวมอภิ ‘มาหา’ ความมันส์ จาก SUPERFLUID PRESENTED BY KING POWER ที่รวมศิลปินชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 60 ชีวิต นำโดย เจฟ ซาเตอร์, อิ้งค์-วรันธร เปานิล, PIXXIE, PROXIE, LYKN, PERSES, JASP.ER, TRINITY, VVV, YOURMOOD, MONICA, AUTTA, LIL LEAGUE, KID PHENOMENON, WOLF HOWL HARMONY นอกจากนี้ พลาดไม่ได้กับโชว์สุดพิเศษจาก ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์, BUTTERBEAR, BOWKYLION, THE TOYS, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล
• อภิ ‘มาหา’ ขบวนศิลปิน ร่วมชมพิธีเปิดงาน วันที่ 9 เม.ย. 69 พบกับขบวนแห่รวมมิตรไทยอภิ ‘มาหา’สงกรานต์ สุดยิ่งใหญ่ในย่านรางน้ำ นำโดย อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์, จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค, ซี-ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ และกิจกรรม “มิตร & GREET” กับ อาโป ณัฐวิญญ์, จิมมี่ จิตรพล, ซี ทวินันท์ และน้องอะโวเชี่ยน (AVOCEAN) วันที่ 10 เม.ย. 69 คอนเสิร์ตจาก SERIOUS BACON และกิจกรรม “มิตร & GREET” กับเติ้ล-มติมันท์ ศรีบุญเรือง และเฟิร์สวัน-วรรณกร เรืองรัตน์ วันมหาสงกรานต์ 13 เม.ย. 69 พลาดไม่ได้กับขบวนพาเหรดสุดอลังการจากอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นำโดย เจฟ ซาเตอร์, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล, แอนนา เสืองามเอี่ยม และ LYKN วันที่ 14 เม.ย. 69 พบกับน้องโพก้าซัง, น้องเพิ่มพูน กับกิจกรรม “มิตร & GREET” และคอนเสิร์ตจาก URBOYTJ
• อภิ ‘มาหา’ ของกิน รวบรวบร้านอาหารชื่อดังกว่า 20 ร้านจาก ROBINHOOD FOOD ให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลองความอร่อยที่นี้ที่เดียว! พร้อมประกาศการกลับมาของ ROBINHOOD FOOD ในเทศกาลสงกรานต์นี้
• อภิ ‘มาหา’ ดีลฮอต มีไฟลต์ หรือไม่มีไฟลต์ก็ช้อปได้ ช้อปครบตามเงื่อนไข สมาชิก POWER PASS รับสิทธิ์ร่วมสนุกกับกิจกรรมมหาสนุก อาทิ รับเซตปิ่นโตยกกำลังมหามิตร หรือเพียงแสดงสถานะสมาชิก CROWN หรือ VEGA รับฟรีเซตจ้ำบ๊ะมหาสนุก ณ รางน้ำคาเฟ่ บริเวณ คราวน์ แมสซานีน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และกิจกรรม KID ZONE รับสิทธิ์คีบตู้รวมมิตรรับของรางวัลจากแบรนด์ดัง, กิจกรรม PAW ZONE รับสิทธิ์ทำสร้อยชื่อสัตว์เลี้ยงและเลือกชาร์มพิเศษ คอลเลกชันต้อนรับซัมเมอร์, กิจกรรมลอตเตอรี่มหาเฮง, กิจกรรมตู้ระเบิดบันเทิง,และกิจกรรมอื่น ๆ ให้ร่วมสนุกอีกมากมายตลอดการจัดงาน
นอกจากนี้ คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก ยังจัดแคมเปญ KING POWER CITY BOUTIQUE SUMMER POOLSIDE ช้อปสุดจอย ช้อปสุดใจ รับซัมเมอร์ สมาชิก POWER PASS เพียงแสดงสถานะรับสิทธิ์เล่นเกม THE TREASURE SCOOP POOL รับฟรีคูปองส่วนลด หรือปืนฉีดน้ำ หรือของสมนาคุณ พิเศษช้อปครบ 5,000 บาท สุทธิ/ใบเสร็จ รับฟรี SPECIAL DRINK 1 แก้ว และเมื่อช้อปครบตามกำหนดรับสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อป IRON PATCH ตลอดจนกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 1–19 เม.ย. 69 ที่ คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก ชั้น 1-2 โซน PARADE โครงการ ONE BANGKOK
พลาดไม่ได้กับงาน "อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย" รวมมิตรอภิ 'มาหา' ความมันส์ ตั้งแต่วันที่ 9–14 เม.ย. 69 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ