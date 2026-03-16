"รองฯ ดวงดาว" ลุยโคราชปั้นเอสเอ็มอีสู่ 7-11 กางแผนปี 69 พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากกว่า 465 ล้าน

นางดวงดาว ขาวเจริญ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีบทบาทหลักในการส่งเสริมพัฒนา และกำกับดูแลสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทรวงฯ มีแผนในการขับเคลื่อน "อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ" ให้เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน ตามนโยบาย mind 4 มิติ เพื่อให้ผู้ประกอบการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม จากการผลิตแบบเก่า สู่การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และมีมาตรฐานที่ดีขึ้น
วันที่ 12-13 มีนาคม 2569 ได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ซึ่งเข้าร่วมโครงการกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) และมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดกับ เซเว่น-อีเลฟเว่น จำนวน 2 ราย ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยรายแรกคือ ผู้ประกอบการที่เริ่มจากวิสาหกิจผลิตหมี่โคราช ตั้งแต่ปี 2499 พัฒนาสู่เอสเอ็มอีและมีการปรับสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ส่วนรายที่สองคือผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
บริษัท โรงหมี่หนองหัวฟาน 99 จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูป ได้แก่ เส้นหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุง ผัดหมี่โคราช ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยว กุ้งอบวุ้นเส้น และสุกี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการด้าน Bio Economy เพื่อพัฒนาสู่สินค้า food function ในรูปแบบซอสหมี่โคราชสำเร็จรูป สูตร "ลดหวาน 50%" และ "ลดโซเดียม" ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่สะดวก ง่าย รวดเร็ว และมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ซึ่งพร้อมในการสร้างโอกาสทางการตลาดร่วมกับเซเว่น อีเลฟเว่น มีสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปจำหน่าย จำนวน 6 รายการ คือ 1) ผัดหมี่โคราชกึ่งสำเร็จรูป รสต้นตำรับ 2) ผัดหมี่โคราชกึ่งสำเร็จรูป รสเผ็ดจัดจ้าน 3) ผัดไทยกึ่งสำเร็จรูป 4) ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นหมี่โคราช 5) ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกึ่งสำเร็จรูป เส้นหมี่โคราช และ 6) เย็นตาโฟกึ่งสำเร็จรูป เส้นหมี่โคราช ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและดึงดูดผู้บริโภคยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีความต้องการขยายกำลังการผลิตสำหรับรองรับคำสั่งซื้อในอนาคต จึงต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนและเป็นทุนหมุนเวียน ในเบื้องต้นกระทรวงฯ ได้แนะนำการยื่นขอสินเชื่อกับกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาและเตรียมความพร้อมในการยื่นคำขอสินเชื่อ
"ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์เซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อเอสเอ็มอี ได้คัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพซึ่งผ่านการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ สปอ. เพื่อจัดจำหน่ายในเซเว่น-อีเลฟเว่น แล้ว 5 ราย สร้างรายรวมแล้วกว่า 5,764,000 บาท และในปีนี้มีสินค้าของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกเพิ่มอีก 3 ราย คือ 1) หมี่โคราช 2) น้ำพริก และ 3) กล้วยเบรกแตก ซึ่งการได้รับคัดเลือกเข้า เซเว่น-อีเลฟเว่น แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทั้งสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างจุดขายและความแตกต่าง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท โรงหมี่หนองหัวฟานฯ เป็นตัวอย่างของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอาหารพื้นถิ่นของไทย อย่างผัดหมี่โคราช ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง มาในรูปแบบคัพ อันเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับการพัฒนาแบบอุตสาหกรรม กิจการดังกล่าวเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่มีการปรับตัวเรื่อยมาจนปัจจุบัน ซึ่งเป็นทายาทธุรกิจรุ่น 3 แล้ว" รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว
ส่วนบริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นฟาร์มโคนมออร์แกนิครายแรกของไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิค ได้แก่ น้ำนมพร้อมดื่ม โยเกิร์ต นมเปรี้ยว และนมอัดเม็ด ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรและผู้บริโภคไปสู่การผลิตและบริโภคสินค้าออร์แกนิค เพื่อสุขภาพที่ดีของทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เคมีเกษตร ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ด้านอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม และได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) รวมทั้งการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI) ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีเพียง 113 สถานประกอบการเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์จาก 64,000 ราย
"บริษัท แดรี่โฮมฯ นับว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีการดำเนินกิจการสอดรับกับเทรนด์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ออร์แกนิก และมีการดำเนินกิจการที่สอดคล้องกับนโยบาย MIND 4 มิติ ทั้งการมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจขององค์กร - ความรับผิดชอบต่อสังคม - การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้คนในชุมชน และยังเป็นผู้ประกอบการที่ได้รางวัลรางวัลอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งการได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น นอกจากจะได้พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว และยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอีกมากมาย อาทิ การเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ สิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ และการลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายแร่ การปรับลดระยะเวลาตรวจติดตามใบรับรอง มอก. ตลอดจนโอกาสในการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์รางวัลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือระดับสากล และหากมีผู้ประกอบการรายใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครรางวัลอุตสาหกรรม ในปี 2570 ได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม" นางดวงดาวกล่าว
สำหรับในปีงบประมาณ 2569 สปอ. มีโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ รวม 5 โครงการสำคัญ ซึ่งดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศ และดำเนินงานเฉพาะพื้นที่กลุ่มจังหวัด อาทิ 1) การยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมสู่ธุรกิจตลาดสมัยใหม่ 2) การปั้นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมคู่ชุมชน 3) การยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 5.0 4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และ 5) การพัฒนาหัตถกรรมสิ่งทอแม่โขง-ล้านช้าง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 51 ล้านบาท มีเป้าหมายการพัฒนาฯ จำนวน 4,630 คน 168 กิจการ 446 ผลิตภัณฑ์ และคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษกิจ เป็นเงินกว่า 465 ล้านบาท คิดเป็น 9 เท่าของงบประมาณ นอกจากการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ สปอ. ยังมีการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ และเติมทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการสำหรับพัฒนากิจการ เพื่อให้พร้อมผลักดันธุรกิจให้ก้าวสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้น ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ตั้งแต่ร้อยละ 3- 7 ต่อปีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกับกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ