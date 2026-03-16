Hisense เปิดแคมเปญ “Innovating A Brighter Life ช้อปฟินลุ้นบินไปดูบอล” ชวนแฟนบอลไทยลุ้นชม FIFA World Cup 2026

ไฮเซ่นส์ (Hisense) แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลก เปิดตัวแคมเปญ “Innovating A Brighter Life ช้อปฟินลุ้นบินไปดูบอล” อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก พร้อมมอบประสบการณ์ความบันเทิงภายในบ้านให้กับผู้บริโภค ผ่านนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียม และโปรโมชั่นพิเศษที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า Hisense ลุ้นบินลัดฟ้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026 ที่ประเทศแคนาดา
งานจัดขึ้น ณ HomePro รังสิต ทางไฮเซ่นส์ได้เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นสนามฟุตบอลขนาดย่อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศของมหกรรมฟุตบอลระดับโลก พร้อมนำเสนอไลน์อัปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมล่าสุดของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นทีวี เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากศิลปินนักแสดงชื่อดัง บุ๊ค กษิดิ์เดช ปลูกผล มาร่วมสร้างสีสันและความสนุกให้กับแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด ผ่านมินิโชว์ การพูดคุยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และผ่านการแชร์ประสบการณ์ การรับชมฟุตบอล รวมถึงกิจกรรมพิเศษร่วมกับแฟนคลับ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคัก
นายทวีศักดิ์ คงชะนะ รองประธาน บริษัท ไฮเซ่นส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “สำหรับไฮเซ่นส์ เราเชื่อเสมอว่าเทคโนโลยีที่ดี ไม่ได้เป็นเพียงนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเท่านั้น แต่ต้องสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้จริง ซึ่งนี่คือแนวคิดสำคัญของเรา ‘Innovating A Brighter Life’ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไฮเซ่นส์มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีด้านภาพ เสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นทีวีจอขนาดใหญ่เทียบระดับ Stadium Experience อย่าง RGB MiniLED เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ ตู้เย็นดีไซน์ทันสมัย หรือเครื่องซักผ้าเทคโนโลยีล้ำสมัย”
ผู้บริหารยังกล่าวเพิ่มเติมว่าไฮเซ่นส์มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในแบรนด์ระดับโลกที่สนับสนุนมหกรรมกีฬาฟุตบอลระดับโลกอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากฟุตบอลเป็นกีฬาที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลก สร้างทั้งความสุข ความตื่นเต้น และช่วงเวลาที่น่าจดจำร่วมกัน เช่นเดียวกับเทคโนโลยีของไฮเซ่นส์ที่ต้องการทำให้ทุกบ้านสามารถสัมผัสประสบการณ์การรับชมฟุตบอลได้อย่างสมจริง ทั้งภาพคมชัดและเสียงเชียร์กระหึ่มเสมือนอยู่ในสนามแข่งขัน
สำหรับแคมเปญ “Innovating A Brighter Life ช้อปฟินลุ้นบินไปดูบอล” ไฮเซ่นส์ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า เพียงซื้อสินค้าไฮเซ่นส์ไม่ว่าจะเป็นทีวี เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น หรือเครื่องซักผ้า ครบทุก 8,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีบินลัดฟ้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026 ที่ประเทศแคนาดา พร้อมแพ็กเกจท่องเที่ยว 6 วัน 3 คืน รวมถึงลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียมจาก Hisense โดยมีมูลค่ารางวัลรวมกว่า 1,100,000 บาท
ภายในงาน ไฮเซ่นส์ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ไฮไลต์หลายรุ่น อาทิ ทีวีรุ่น UX มาพร้อมนวัตกรรม RGB MiniLED ขนาด 116 นิ้ว ถ่ายทอดภาพการแข่งขันได้อย่างคมชัดสมจริง เครื่องปรับอากาศที่มาพร้อมเทคโนโลยีกรองอากาศเพื่อสุขภาพ ตู้เย็นดีไซน์ทันสมัยที่ผสานนวัตกรรมการถนอมอาหาร และเครื่องซักผ้าอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่
แคมเปญ “Innovating A Brighter Life ช้อปฟินลุ้นบินไปดูบอล” สะท้อนความมุ่งมั่นของไฮเซ่นส์ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างประสบการณ์ความบันเทิงภายในบ้าน พร้อมเชื่อมโยงผู้บริโภคเข้ากับมหกรรมกีฬาระดับโลก และส่งต่อช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับผู้คนในทุกบ้าน
ทั้งนี้ ลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้า Hisense ที่ HomePro สาขารังสิต ยังสามารถรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม โดยเมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า Hisense ครบ 15,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 500 บาท และสำหรับสินค้ากลุ่มทีวี เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้ารุ่นที่ร่วมรายการ สามารถรับส่วนลดสูงสุดถึง 8,000 บาท โดยโปรโมชั่นดังกล่าวมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2569
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ “Innovating A Brighter Life ช้อปฟินลุ้นบินไปดูบอล” ได้ที่ https://hisense.co.th/event/detail/3