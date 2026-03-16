เสิร์ฟความอร่อยทุกช่วงเวลา ... “ห้าดาว” เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ห้าดาว” แบรนด์ไก่ย่างในตำนานของคนไทยกว่า 40 ปี เดินหน้าพัฒนารูปแบบร้าน “Five Star New Concept Store” ภายใต้แนวคิด “ความอร่อยไม่มีวันหยุด” พร้อมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการได้ทุกช่วงเวลา โดยมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารและบริการได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม


ดีไซน์ร้านใหม่ “ทันสมัย สะดวก สดใหม่ตลอดวัน”

การปรับรูปแบบร้าน “ห้าดาว” ครั้งนี้ ชูคอนเซ็ปต์ Modern • Accessible • All Day Freshness โดยยังคงเอกลักษณ์โทนสีแดง-ขาวของแบรนด์ พร้อมปรับดีไซน์ให้ทันสมัย โปร่ง โล่ง และมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น เพิ่มพื้นที่หน้าร้านให้เข้าถึงง่าย พร้อมระบบครัวมาตรฐานสากลที่รองรับลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งรูปแบบ Walk-in และ Delivery

พร้อมกันนี้ ยังขยายไลน์สินค้าเพิ่มเมนูอาหารพร้อมรับประทาน (Ready-to-Eat) และ Snack ให้มีความหลากหลาย เพื่อรองรับทุกช่วงเวลาของวัน ตั้งแต่มื้อเร่งด่วนระหว่างวัน ไปจนถึงมื้อดึกของคนเมือง


ขยายร้านอาหาร 24 ชั่วโมงสู่ทำเลสำคัญ

ปัจจุบัน “ห้าดาว” เปิดให้บริการแล้วที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 สาขา และสนามบินดอนเมือง 2 สาขา ซึ่งช่วยผลักดันแบรนด์อาหารไทยสู่สายตานักเดินทางจากทั่วโลก พร้อมเดินหน้าขยายสาขาสู่เมืองท่องเที่ยวและย่านเศรษฐกิจ อาทิ เชียงใหม่ – อนุสาวรีย์สามกษัตริย์, กรุงเทพฯ – Summer Point BTS พระโขนง และภูเก็ต – หน้าโรงพยาบาลวชิระ


นายสุนทร จักษุกรรฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบร้านครั้งนี้ เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงอาหารคุณภาพได้ทุกช่วงเวลา การเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จะช่วยให้ลูกค้าอิ่มอร่อยกับเมนูของห้าดาวได้ทุกเวลา

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนทยอยปรับปรุงสาขาเดิมและเปิด Five Star New Concept Store เพิ่มเติม โดยเน้นพื้นที่เมืองหลักและจังหวัดท่องเที่ยว เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงความอร่อยได้สะดวกยิ่งขึ้น


“ตำนานไก่ย่างไทย” ที่ครองใจทุกเจเนอเรชัน

แม้จะพัฒนารูปแบบร้านใหม่ แต่ “ห้าดาว” ยังคงเอกลักษณ์ด้านรสชาติที่ครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนาน ด้วยเมนูไก่ย่างและไก่ทอดสูตรต้นตำรับที่หอมเครื่องเทศ พร้อมเพิ่มสีสันด้วยเมนูเบอร์เกอร์ไก่ชิ้นโตที่ทานง่าย พกพาสะดวก

ทุกเมนูจัดเสิร์ฟในรูปแบบ Grab & Go ที่สะดวก รวดเร็ว และพร้อมทานได้ทันที ทำให้ “ห้าดาว” ไม่เพียงเป็นร้านอาหารบริการด่วน แต่ยังเป็นแลนด์มาร์กความอร่อยแบบไทยที่ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติคุ้นเคย










