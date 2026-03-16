รฟท.เผยยอดใช้น้ำมันเดือนละ 8 ล้านลิตร ประเมินราคพุ่งกระทบปี 69 จ่อขาดทุนเพิ่มจาก 1.8 หมื่นล้านบาท

รฟท.ประเมินราคาน้ำมันดีเซลพุ่งกระทบต้นทุนปี 69 จ่อขาดทุนเพิ่มจากคาดการณ์ 1.8 หมื่นล้านบาท เผยใช้น้ำมันดีเซลเดือนละ 8-9 ล้านลิตร ค่าใช้จ่ายเดือนละกว่า 240 ล้านบาทเตรียมแผนสำรองปรับลดขบวนตามปริมาณผู้โดยสาร เหมือนช่วงโควิด-19
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และรักษาการผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลก และจะมีผลต่อราคาน้ำมันที่จะปรับเพิ่มขึ้นนั้น ในส่วนของรฟท. มีการน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประมาณ 8-9 ล้านลิตรต่อเดือน โดยรฟท.มีสัญญาซื้อตรงน้ำมันกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีการซัพพลายเป็นรายเดือน โดยมีการตกลงราคา ที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเล็กน้อย หรือ คิดเป็นค่าใช้จ่ายกว่า 240 ล้านบาทต่อเดือน
ทั้งนี้ รฟท.มีสัดส่วนการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น และราคาน้ำมันที่จะปรับเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลกระทบตรงต่อผลดำเนินงานและรายได้ของรฟท. ที่อาจจะขาดทุนเพิ่ม โดยปี 2569 ประเมินขาดทุนประมาณ 18,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ประเมินจากราคาน้ำมันก่อนเกิดปัญหาที่ตะวันออกกลาง หากหลังจากนี้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น ก็อาจต้องประเมินตัวเลขผลการดำเนินงานอีกครั้ว นอกจากนี้ รฟท.จะต้องต้องเร่งหารายได้เพิ่มมาเสริมผลดำเนินการงาน รวมไปถึงอาจจะต้องบริหารจัดการการเดินรถ เพิ่ม-ลดขบวน ให้สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสาร เหมือนช่วงสถานการณ์โควิด-19
สำหรับ พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. 2568 ที่จะมีผลบังคับใช้ วันที่ 27 มีนาคม 2569 ตามแนวทาง ตามพ.ร.บ.ขนส่งทางรางฯ นั้น กรมราง จะกำหนดและประกาศค่าพิกัดสูงสุด สำหรับค่าโดยสาร และค่าขนส่งสินค้าเป็นเพดานไว้ ซึ่งรฟท.จะมาดูว่า ราคาตลาดกับราคาค่าโดยสาร ที่จะให้มีความสมดุล คือ เท่าไร
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 รฟท.รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวม 238,407 ลิตร คิดเฉลี่ยจากราคาขายน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ 29.94 บาท เป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 7.13 ล้านบาทล้านบาท