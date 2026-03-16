“บขส.”อัปเดตตารางเดินรถ 58 เส้นทาง วันละ 226 เที่ยว รองรับเดินทางทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“บขส.” เพิ่มความสะดวกการเดินทาง ปรับตารางเดินรถโดยสาร พร้อมให้บริการ 58 เส้นทาง วันละ 226 เที่ยววิ่ง รองรับประชาชนทั่วประเทศ เผยรวมรถบขส.-รถร่วมฯ บริการ วันละ 5,000 – 7,000 เที่ยววิ่งรองรับ เกือบ 1 แสนคน

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลการเดินรถของบริษัทฯ พบว่ามีผู้ใช้บริการในเที่ยวไป – กลับ ประมาณ 80,000 – 100,000 คนต่อวัน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) จำนวน 5,000 – 7,000 เที่ยววิ่งต่อวัน


ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร และรองรับการเดินทางของประชาชน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ จึงได้อัพเดทตารางเดินรถ โดยปัจจุบัน บขส. มีเส้นทางที่เปิดให้บริการ รวมทั้งหมด 58 เส้นทาง จำนวน 226 เที่ยววิ่งต่อวัน มีดังนี้

1.เส้นทางภาคเหนือ เปิดให้บริการ จำนวน 18 เส้นทาง 82 เที่ยววิ่งต่อวัน เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงคำ ระยะทาง 776 กิโลเมตร ค่าโดยสาร 643 บาท เที่ยวไปรถออกจากกรุงเทพฯ เวลา 20.00 น. เที่ยวกลับรถออกจากเชียงคำ เวลา 17.20 น. และ กรุงเทพฯ – จอมทอง ระยะทาง 687 กม. ค่าโดยสาร 572 บาท เที่ยวไป รถออกจากกรุงเทพฯ เวลา 19.30 น. เที่ยวกลับรถออกจากจอมทอง เวลา 18.00 น. เป็นต้น

2.เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เปิดให้บริการจำนวน 22 เส้นทาง 84 เที่ยววิ่งต่อวัน เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ – ศรีษะเกษ ระยะทาง 547 กม. ค่าโดยสาร 463 บาท เที่ยวไปรถออกจากกรุงเทพฯ เวลา 20.20 น. เที่ยวกลับรถออกจากศรีษะเกษ เวลา 19.20 น. และกรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะทาง 614 กม. ค่าโดยสาร 515 บาท เที่ยวไปรถออกจากกรุงเทพฯ เวลา 20.00 น. เที่ยวกลับรถออกจากหนองคาย เวลา 19.00 น.

3.เส้นทางภาคใต้ เปิดให้บริการ จำนวน 18 เส้นทาง 60 เที่ยววิ่งต่อวัน เช่น กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – สตูล ระยะทาง 995 กม. ค่าโดยสาร 817 บาท เที่ยวไปรถออกจากหมอชิต 2 เวลา 16.35 น. เที่ยวกลับรถออกจากสตูลเวลา 15.00 น. และกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) – สงขลา ระยะทาง 1,004 กม. ค่าโดยสาร 824 บาท เที่ยวไปรถออกจากกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) เวลา 16.00 น. เที่ยวกลับรถออกจากสงขลา เวลา 15.00 น. เป็นต้น





"บขส."อัปเดตตารางเดินรถ 58 เส้นทาง วันละ 226 เที่ยว รองรับเดินทางทั่วประเทศ
