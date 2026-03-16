มิสทินดึง “อนันดา” ปลุกตำนานโรลออนหัวม้า หอมเท่ สุดแรงม้า" พร้อมเปิดตัว ROLL ON สูตร COOLING เย็นสดชื่นเต็มพลัง

ในโลกที่เทรนด์เปลี่ยนเร็ว แต่ “ความคลาสสิก” ไม่มีวันตาย Top Country จาก MISTINE คือหนึ่งในตำนานกลิ่นหอมผู้ชายที่คนไทยหลายช่วงวัยจดจำได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้กลิ่น วันนี้ Top Country กลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งภายใต้แนวคิดแคมเปญใหม่ “Top Country โรลออนหัวม้า หอมเท่ สุดแรงม้า” ที่พร้อมปลุกตำนานความหอมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบที่ทันสมัยกว่าเดิม
ปี 2026 ถือเป็นการ Re-birth ของ Top Country เมื่อแบรนด์ตั้งใจปลุกชีพความหอมระดับตำนานนี้อีกครั้ง ผ่านการปรับภาพลักษณ์ครั้งสำคัญ (Re-branding) จากแบรนด์ที่หลายคนเคยมองว่าเป็นกลิ่นหอมแบบคลาสสิกในอดีต ให้กลายเป็น “Modern Classic” ความเท่ที่อยู่เหนือกาลเวลา กลิ่นหอมที่ไม่ต้องตามเทรนด์ แต่กลับยิ่งมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวในทุกยุคสมัย
การกลับมาครั้งนี้ยังได้ อนันดา เอเวอริงแฮม มารับหน้าที่พรีเซนเตอร์ ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของผู้ชายที่สุขุม เท่ เนี้ยบ และมีเสน่ห์ในแบบคลาสสิกสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว การปรากฏตัวของอนันดาไม่ได้เป็นเพียงการเปิดตัวแคมเปญใหม่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนตัวตนของ Top Country ที่ยังคงยืนหยัดในความคลาสสิก พร้อมพัฒนาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ชายยุคใหม่
มากกว่าความหอม…คือเสน่ห์ที่สัมผัสได้ Top Country คือสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความไว้วางใจ และความมั่นใจ เพราะความมั่นใจของผู้ชายไม่ได้วัดกันที่คำพูดแต่อยู่ที่รายละเอียดเล็ก ๆ ในทุกวัน โดยเฉพาะการดูแลตัวเองให้พร้อมในทุกสถานการณ์ และ “โรลออน” คือหนึ่งในไอเท็มพื้นฐานของผู้ชายที่ช่วยเสริมบุคลิกให้ดูดีและมั่นใจตลอดวัน ปัจจุบัน Top Country Roll-On มีให้เลือกถึง 2 สูตร ตอบโจทย์ผู้ชายในทุกไลฟ์สไตล์
สูตรที่ 1 : TOP COUNTRY ROLL-ON (Original) โรลออนหัวม้ากลิ่นหอมคลาสสิกในตำนานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลิ่นหอมสะอาด สดชื่น ดูดีแบบผู้ชายตัวจริง ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน Anti-Perspirant Deodorant ปกป้องเหงื่อและกลิ่นกายยาวนานตลอดวัน Non-Alcohol อ่อนโยน ไม่ระคายเคือง แห้งเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่ทิ้งคราบนี้คือความมั่นใจที่ไม่ต้องพูดเยอะ แต่ชัดเจนในทุกการเคลื่อนไหว
สูตรที่ 2 : TOP COUNTRY MEN COOLING ROLL-ON สูตรใหม่ล่าสุด เปิดมิติใหม่ของความสดชื่นสำหรับผู้ชายสายแอคทีฟ Cooling Formula มอบความเย็นทันทีที่ทา Double Deo Action ปกป้องกลิ่นเหงื่อยาวนาน Cooling Max Formula ผสาน Menthol เย็นสดชื่นแม้วันร้อนจัด Fast Drying แห้งเร็ว ไร้คราบกวนใจพร้อมปราศจาก Triclosan, Triclocarban และ Paraben สะท้อนภาพผู้ชายที่ใช้ชีวิตเต็มสปีด แต่ยังคงความมั่นใจได้ตลอดวัน
การจับมือกันระหว่าง Top Country และอนันดา คือการผสาน “ตำนาน” เข้ากับ “ตัวจริง” เพื่อยืนยันว่า ความคลาสสิกไม่เคยล้าสมัย และความมั่นใจเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองในทุกวัน
อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงสำคัญของ Top Country ในปีนี้ คือ จากเดิมที่หลายคนเคยบอกว่า “หาซื้อยาก” วันนี้กลับมาพร้อมการวางจำหน่ายที่เข้าถึงง่ายมากขึ้น ทั้งในช่องทาง Modern Trade อย่าง MISTINE BEAUTY SHOP หรือ 7-11 Cj Big C และ Lotus's รวมถึงช่องทางออนไลน์ยอดนิยมอย่าง TikTok Shop, Shopee, Lazada และ Konvy ร้านค้าเครื่องสำอางชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงห้างสรรพสินค้า ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อความหอมในตำนานได้ง่ายกว่าที่เคย ถึงเวลาเลือกกลิ่นที่ใช่ แล้วออกไปใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในแบบของคุณ
