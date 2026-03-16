Tatler Off Menu 2026 กลับมาอีกครั้ง ถ่ายทอดการเดินทางของเมนูอาหารอันเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “From Soil to Soul” ยกทัพ 26 ร้านอาหารชั้นนำร่วมสร้างสรรค์เมนูเอ็กซ์คลูซีฟ 20–21 มีนาคมนี้ ณ ICONSIAM PARK ชั้น 2 ไอคอนสยาม
Tatler Thailand ร่วมกับ ICONSIAM จัดงาน Tatler Off Menu 2026 อีกหนึ่งซิกเนเจอร์อีเวนต์ที่ถ่ายทอดการเดินทางของเมนูอาหารอันเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ วัตถุดิบที่บอกเล่าเรื่องราวถึงผลิตผลอันรุ่มรวยและล้ำเลิศของประเทศไทย กลับมาอีกครั้งพร้อมยกระดับประสบการณ์การกินดื่มในบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 20–21 มีนาคม 2569 เวลา 17.30–22.00 น. ณ ICONSIAM PARK ชั้น 2 ไอคอนสยาม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “From Soil to Soul” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแหล่งที่มาของรสชาติ ความยั่งยืนในกระบวนการเพาะปลูกไปจนถึงขั้นตอนการปรุง รวมถึงความเชื่อมต่อระหว่างความอุดมของผืนแผ่นดินไทยและรสชาติอันล้ำเลิศจากการรังสรรค์ของเหล่าสุดยอดเชฟแถวหน้าของเมืองไทย
Tatler Off Menu คือ Flagship Community Event ของ Tatler ที่นำเสนอคอนเซ็ปต์ “อาหารนอกเมนู” ซึ่งหมายถึงเมนูสุดพิเศษที่ไม่เคยนำเสนอที่ไหนมาก่อน และจะถูกรังสรรค์ขึ้นเฉพาะในงานนี้เท่านั้น โดยเปิดโอกาสให้เชฟได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ผ่านวัตถุดิบ และเทคนิคเฉพาะตัวที่สะท้อนแนวคิดของแต่ละร้านอาหาร โดยตลอดทั้ง 2 ค่ำคืน เหล่านักชิมจะได้ลิ้มรสและลิ้มลองประสบการณ์ “Off Menu” อาหารนอกเมนูที่ผ่านการรังสรรค์ขึ้นแบบเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเสิร์ฟในงานนี้เท่านั้น โดยเชฟชื่อดังและร้านอาหารกว่า 26 ร้าน ได้แก่
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2026
1. ALATi
2. Alien
3. Bull & Bear
4. Blue Elephant
5. Cafe Madeleine
6. Castello Di Bellagio Pattaya
7. Cuisine de Garden
8. Gluttony by The Sin
9. Khaan
10. L'Arome by the Sea Phuket
11. LAWOI'
12. Liana
13. Mozza by Cocotte
14. Potong
15. Rangoon Tea House
16. R-Haan
17. ROMA Khao Yai
18. Saffron Grill
19. Savelberg
20. Smør Studio
21. Spice Market
22. Tambu Restaurant Phuket
23. The Kinopolis
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2026
1. ALATi
2. Bull & Bear
3. Blue Elephant
4. Blue by Alain Ducasse (Only on 21 March)
5. Cafe Madeleine
6. Castello Di Bellagio Pattaya
7. Cuisine de Garden
8. Gluttony by The Sin
9. Khaan
10. Khao San Sek (Only on 21 March)
11. L'Arome by the Sea Phuket
12. LAWOI'
13. Liana
14. Mozza by Cocotte
15. Rangoon Tea House
16. R-Haan
17. ROMA Khao Yai
18. Saffron Grill
19. Savelberg
20. Smør Studio
21. Spice Market
22. Tambu Restaurant Phuket
23. The Kinopolis
นอกจากเมนูอาหารระดับเวิลด์คลาสแล้ว ยังมี Pop-up ไอศกรีมจาก DG Caffè พร้อมด้วยบาร์ และแบรนด์เครื่องดื่มชื่อดังที่จะมาร่วมเสิร์ฟความดื่มด่ำ ให้เหล่านักชิมได้เพลิดเพลินไปกับทุกๆ เมนูมากยิ่งขึ้น ได้แก่ evian, NOLO Thailand, Stella Bangkok, Pang Cha, Grey Goose และ PRAKAAN
Tatler Off Menu ถือเป็นหนึ่งในอีเวนต์อาหารชั้นนำที่รวบรวมเชฟระดับแถวหน้าของวงการ ซึ่งได้รับการการันตีจากรางวัล Tatler Best มาร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แตกต่างและน่าประทับใจ โดยในปีนี้ ไอคอนสยาม ยังคงร่วมเป็นพันธมิตรสำคัญในการจัดงาน เพื่อสะท้อนบทบาทของ ไอคอนสยามในฐานะ “Global Experiential Destination” จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มุ่งมั่นนำเสนอประสบการณ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ และอาหารชั้นเลิศจากทั้งประเทศไทยและนานาชาติ พร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ และประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้าน Gastronomy Tourism ระดับโลก
ร่วมสัมผัสการเดินทางของรสชาติจาก “Soil to Soul” ผ่านเมนูเอ็กซ์คลูซีฟจากเชฟชั้นนำได้ในงาน Tatler Off Menu 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2569 เวลา 17:30-22:00 น. ณ ICONSIAM PARK ชั้น 2 ไอคอนสยาม ราคาบัตร Pre-sale 2,990 บาท และบัตรหน้างาน 3,590 บาท
ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Megatix: https://megatix.in.th/events/tatler-off-menu-2026-at-iconsiam