JBP ตรึงราคาสีน้ำ ดันเทคโนโลยี Water-Based ทดแทนสีน้ำมัน ช่วยลด VOCs และการพึ่งพาปิโตรเคมี

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมสีของประเทศไทย ประกาศทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “JBP Green Transition” เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมสีและการก่อสร้างสู่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าผลักดัน สีน้ำ (Water-Based Paint) ให้เป็นทางเลือกหลักของตลาดในอนาคต
บริษัทระบุว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมสีทั่วโลกกำลังปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีสีสูตรน้ำ (Water-Based Paint Technology) ซึ่งมีการปล่อยสารระเหยต่ำ (Low VOC) ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และสอดคล้องกับแนวโน้ม Green Construction และ Sustainability ในภาคการก่อสร้างยุคใหม่ ขณะเดียวกัน วัตถุดิบในกลุ่มปิโตรเคมีที่ใช้ในสีประเภท Solvent-Based ยังคงมีความผันผวนจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดโลก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บริษัทจึงตัดสินใจ คงราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีน้ำ (Water-Based) ในกลุ่มหลักของบริษัท แม้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจและต้นทุนทั่วโลกมีความผันผวน
หนึ่งในความสำเร็จที่ผ่านมาของ JBP ในการพัฒนาเทคโนโลยีสีสูตรน้ำ คือผลิตภัณฑ์ JBP Cosmic All Surface สีทาอาคารสูตรน้ำที่สามารถใช้งานทดแทนสีน้ำมันเคลือบเงา 100% ได้เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ช่วยลดการเกิดการระเหย (VOCs) ได้มากถึง 30 เท่า และได้รับมาตรฐานอาคารเขียว LEED และ WELL Building Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดจากสหรัฐอเมริกา โดยผลิตภัณฑ์เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ต้นปี 2568 และได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสะท้อนศักยภาพของเทคโนโลยี Water-Based ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้จริงในหลากหลายพื้นผิว และเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้บริษัทเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสีอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการพึ่งพาสีน้ำมันและขยายการใช้งานของเทคโนโลยีสีสูตรน้ำในตลาดมากยิ่งขึ้น
ต่อยอดจากความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว บริษัทมีแผนเดินหน้าขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนการใช้สีน้ำมันอย่างต่อเนื่องภายในปีนี้ ทั้งในกลุ่ม สีสูตรน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม (Water-Based Industrial Coatings) และ สีน้ำมันเคลือบเงาเทคโนโลยี Hybrid โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิต ลดการเกิดสารระเหย (VOCs) และลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากปิโตรเคมี ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมสีที่มุ่งสู่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ดร. ศราวุฒิ รัชนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด กล่าวว่า “JBP เชื่อว่าอนาคตของอุตสาหกรรมสีจะมุ่งสู่เทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การคงราคาสีน้ำในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สีที่มีการปล่อยสารระเหยต่ำ และร่วมกันผลักดันตลาดก่อสร้างของประเทศไทยไปสู่แนวทางที่ยั่งยืน”
นอกจากนี้ ภายในปีนี้ JBP ยังมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์สีน้ำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ ทดแทนสีน้ำมันและสีอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์แนวโน้มของตลาดที่มุ่งสู่เทคโนโลยีสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
บริษัทระบุว่า การพัฒนานวัตกรรมสีภายใต้แนวคิด Green Transition จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของ JBP ในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีของประเทศไทยให้สอดคล้องกับทิศทางการก่อสร้างยุคใหม่ และตอบโจทย์ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล