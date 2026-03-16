ONNEX Air Scrubber โซลูชันเพื่ออาคารประหยัดพลังงาน ขับเคลื่อนอาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ สู่ LEED Platinum

ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดอาคารสำนักงานให้เช่าซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อาคารที่มีอายุการใช้งานยาวนานจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับความคาดหวังของผู้เช่ายุคใหม่ ทั้งในมิติของโครงสร้างอาคาร เทคโนโลยีการบริหารจัดการ และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานภายใน
อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ สำนักงานให้เช่าขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก พื้นที่รวมกว่า 200,000 ตารางเมตร เป็นหนึ่งในอาคารที่เดินหน้าปรับปรุงคุณภาพอาคารอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรที่มุ่งสู่ความยั่งยืน จนสามารถผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED ประเภท Operation and Maintenance ระดับ Platinum จาก U.S. Green Building Council ได้สำเร็จ
คุณพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เผยว่า “ในฐานะผู้ให้บริการอาคารสำนักงานให้เช่า เราให้ความสำคัญกับคุณภาพการอยู่อาศัยของผู้ใช้งานและผู้เช่าเป็นอย่างมาก หนึ่งในประเด็นสำคัญคือเรื่องคุณภาพอากาศ เนื่องจากอาคารตั้งอยู่ติดถนนรัชดาภิเษก ซึ่งมีการสัญจรตลอดทั้งวัน เราจึงต้องมีระบบบริหารจัดการอากาศเสียก่อนเข้าสู่ตัวอาคารอย่างเหมาะสม
ด้วยเหตุนี้ อาคารจึงพิจารณานำเทคโนโลยี ONNEX Air Scrubber เข้ามาใช้ เพื่อยกระดับทั้งด้านคุณภาพอากาศและประสิทธิภาพพลังงานควบคู่กัน ปัจจุบัน อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเข้าสู่ปีที่ 2 โดยพบว่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง และสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน
เดิม อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ได้รับการรับรอง LEED ระดับ Gold และมีแผนพัฒนาอาคารต่อเนื่องเพื่อยกระดับสู่ Platinum ซึ่งต้องเพิ่มคะแนนในหมวดพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ ภายหลังการติดตั้ง ONNEX Air Scrubber อาคารสามารถทำคะแนนด้านพลังงานได้สูงถึง 11 คะแนน จาก 13 คะแนน ตามเกณฑ์ LEED O+M ซึ่งถือเป็นคะแนนในระดับสูง และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนให้อาคารผ่านการรับรอง LEED Platinum ได้สำเร็จ”
ความสำเร็จในการยกระดับสู่ LEED Platinum ครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับสูงสุด แต่ยังช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของอาคารในตลาดสำนักงานให้เช่า ที่ผู้เช่าให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพอากาศและประสิทธิภาพพลังงานควบคู่กัน
ONNEX Air Scrubber ระบบบำบัดอากาศภายในอาคารที่สามารถดูดจับ CO₂ และสารระเหยได้โดยตรง ช่วยลดความจำเป็นในการนำ Fresh Air จากภายนอกเข้ามาในปริมาณมาก ส่งผลให้ลดภาระการทำงานของระบบปรับอากาศ และทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
