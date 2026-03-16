ซีพี ออลล์ ลงนาม MOU กสศ. มอบทุนการศึกษา 300 ทุน มูลค่ากว่า 34 ล้านบาท เปิดโอกาสเยาวชนเข้าถึงการศึกษา

สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้นำโดย นายโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย นายณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และรักษาการรองอธิการบดีอาวุโสสายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมถึง นายอิษฏ์ ปักกันต์ธร รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ ร่วมเป็นพยานในการลงนาม ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดโอกาส โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงระดับปริญญาตรี นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อได้ทั้งในสถานศึกษาที่ก่อตั้งโดยบริษัทฯ และสถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือทั่วประเทศ พร้อมทั้งสามารถเลือกเรียนใกล้บ้านและฝึกอาชีพในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง
ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าตามนโยบายการพัฒนาคนผ่านการศึกษาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี โดยมุ่งเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่ผสานทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based Education) เพื่อสร้างประสบการณ์และทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียน พร้อมทั้งมีรายได้ระหว่างเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว