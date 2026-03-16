ซีพี ออลล์ ลงนาม MOU กสศ. มอบทุนการศึกษา 300 ทุน มูลค่ากว่า 34 ล้านบาท เปิดโอกาสเยาวชนเข้าถึงการศึกษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้นำโดย นายโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย นายณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และรักษาการรองอธิการบดีอาวุโสสายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมถึง นายอิษฏ์ ปักกันต์ธร รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ ร่วมเป็นพยานในการลงนาม ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดโอกาส โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงระดับปริญญาตรี นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อได้ทั้งในสถานศึกษาที่ก่อตั้งโดยบริษัทฯ และสถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือทั่วประเทศ พร้อมทั้งสามารถเลือกเรียนใกล้บ้านและฝึกอาชีพในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง

ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าตามนโยบายการพัฒนาคนผ่านการศึกษาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี โดยมุ่งเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่ผสานทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based Education) เพื่อสร้างประสบการณ์และทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียน พร้อมทั้งมีรายได้ระหว่างเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว

ซีพี ออลล์ ลงนาม MOU กสศ. มอบทุนการศึกษา 300 ทุน มูลค่ากว่า 34 ล้านบาท เปิดโอกาสเยาวชนเข้าถึงการศึกษา
