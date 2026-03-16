“ดร.พันธ์ศักดิ์” ร่วมเวที Focus Group ติดตามกิจการโทรทัศน์ ปี 68 ถกอุตสาหกรรมทีวี–ทิศทางทีวีดิจิทัลหลังปี 72 และปัญหารับสัญญาณภาคพื้นดิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์พร้อมด้วย นายชัชชาญ นาคคะสินธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านประจำ กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์ เข้าร่วมการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลประเด็นสำคัญของกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2568 โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบาย และรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์

การประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์สถานการณ์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยในปัจจุบัน ซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และสตรีมมิงมากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบธุรกิจของผู้ประกอบการโทรทัศน์ต้องปรับตัวทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ และโมเดลรายได้

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหยิบยกขึ้นหารือ คือ ทิศทางของระบบโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินหลังปี 2572 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลของหลายช่องจะทยอยสิ้นสุดลง ผู้เข้าร่วมเวทีได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลในอนาคต ความเหมาะสมของโครงสร้างอุตสาหกรรม รวมถึงโอกาสในการปรับบทบาทของแพลตฟอร์มโทรทัศน์ภาคพื้นดินให้สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับแพลตฟอร์มสื่อรูปแบบใหม่ได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีการสะท้อนถึง ปัญหาการรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินในบางพื้นที่ ซึ่งยังคงเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อการเข้าถึงบริการสื่อของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนวทางพัฒนาระบบโครงข่าย การปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีส่งสัญญาณ รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสัญญาณและยกระดับคุณภาพการรับชมของประชาชน

ดร.พันธ์ศักดิ์ กล่าวว่า เวที Focus Group ถือเป็นกลไกสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ประกอบการสื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรทัศน์อย่างรอบด้าน ทั้งในมิติของความท้าทาย โอกาส และทิศทางการพัฒนาในระยะยาว

ทั้งนี้ ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมจะถูกรวบรวมและนำไปใช้ประกอบการจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกิจการโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอเป็นข้อมูลเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาระบบกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัล

สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเชียงฃันธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ามกลางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเข้มข้นจากผู้เข้าร่วมหลากหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ไทย

“ดร.พันธ์ศักดิ์” ร่วมเวที Focus Group ติดตามกิจการโทรทัศน์ ปี 68 ถกอุตสาหกรรมทีวี–ทิศทางทีวีดิจิทัลหลังปี 72 และปัญหารับสัญญาณภาคพื้นดิน
“ดร.พันธ์ศักดิ์” ร่วมเวที Focus Group ติดตามกิจการโทรทัศน์ ปี 68 ถกอุตสาหกรรมทีวี–ทิศทางทีวีดิจิทัลหลังปี 72 และปัญหารับสัญญาณภาคพื้นดิน
“ดร.พันธ์ศักดิ์” ร่วมเวที Focus Group ติดตามกิจการโทรทัศน์ ปี 68 ถกอุตสาหกรรมทีวี–ทิศทางทีวีดิจิทัลหลังปี 72 และปัญหารับสัญญาณภาคพื้นดิน
“ดร.พันธ์ศักดิ์” ร่วมเวที Focus Group ติดตามกิจการโทรทัศน์ ปี 68 ถกอุตสาหกรรมทีวี–ทิศทางทีวีดิจิทัลหลังปี 72 และปัญหารับสัญญาณภาคพื้นดิน