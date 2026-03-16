ภูมิ จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารสุดฮอตแห่ง GO Hotel เคลียร์คิวขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์ ในงาน THAIFEX HOREC Asia 2026

นาทีนี้คงไม่มีใครฮอตเกิน “ภูมิ จิราธิวัฒน์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Hotel Business บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หนุ่มนักบริหารที่ทั้งหล่อและเก่ง หัวเรือใหญ่แห่ง GO Hotel ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในการบุกตลาดท่องเที่ยว ด้วยคอนเซปต์ใหม่ของที่พักแสนสะดวกสบาย ใกล้ห้าง ใกล้สนามบินในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึง เอาใจทั้งคนชอปช้อปและคนชอบเที่ยวในที่เดียว สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับวงการโรงแรมคึกคักจนหลายเวทีอยากคว้าตัวไปเป็นแขกรับเชิญแชร์หลักคิดในการทำงานแบบนักบริหารรุ่นใหม่ แต่เวลาและโอกาสก็ยังไม่ลงตัวสักที


ล่าสุด คุณภูมิเคลียร์คิวขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ Unlocking People for Unleashing Thai Hospitality for a Challenging Future (ถอดรหัสปลดล็อกพลังคน : เพื่อปลดปล่อยศักยภาพให้ธุรกิจโรงแรมภายใต้ความท้าทายในอนาคต) ในงาน THAIFEX HOREC Asia 2026 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็คชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานนี้บอกเลยว่าคุณภูมิจัดเต็มแบบไม่มีกั๊ก! เตรียมข้อมูลแน่นๆ แชร์มุมมองในการทำธุรกิจให้ก้าวทันโลกในอนาคต ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้นำไปต่อยอดธุรกิจของตัวเอง


ปัจจุบัน Go Hotel กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมียอดผู้เข้าพักเพิ่มขึ้นในทุกสาขา โดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากนักท่องเที่ยว ผู้ที่เดินทางไปทำงาน หรือครอบครัวที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง ซึ่งมองหาประสบการณ์การพักผ่อนที่ สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม ในทำเลที่เดินทางสะดวกติดศูนย์การค้า โดยมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วรวม 5 แห่ง ได้แก่ บ่อวิน บ้านฉาง ศรีราชา ชลบุรี และกรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ซึ่งในปี 2569 เตรียมเปิดอีก 5 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น เปิดในเดือนเมษายน, นครสวรรค์ เปิดในเดือนพฤษภาคม, เชียงราย, เชียงใหม่ และพระนครศรีอยุธยา โดยมีแผนที่จะเปิดให้ครบ 25 แห่งภายใน 5 ปี ซึ่งจะทำให้มีห้องพักรวมกว่า 1,500 ห้องทั่วประเทศ ส่วนแผนระยะยาวเตรียมขยายให้ครบทั้ง 77 จังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการในการเดินทาง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ


สำหรับงาน THAIFEX HOREC Asia เป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติสำหรับกลุ่มธุรกิจ HoReCa (Hotel, Restaurant, and Café/Catering) โดยเฉพาะ ที่ต่อยอดมาจากความสำเร็จของงานแสดงสินค้าอาหาร (THAIFEX - ANUGA ASIA) จัดขึ้นเพื่อเป็นประตูเชื่อมผู้ซื้อ ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย รวมถึงการเจรจาการค้า และอัปเดตเทรนด์ธุรกิจใหม่ ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการครอบคลุม 9 กลุ่มธุรกิจ และ 1 โซนพิเศษ ได้แก่ Bakery & Ice-Cream, Café & Bar, Cleaning & Laundry, Dining, Furnishing, Kitchen, Services, Tech, Wellness และ 1 โซนพิเศษ คือ HORECA FOOD วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมการส่งออก การพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยี รวมถึงขับเคลื่อนอุตสาหกรรม HoReCa สู่ระดับสากลโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้า เทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม HoReCa ในเอเชีย ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 30,000 ราย จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภูมิ จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารสุดฮอตแห่ง GO Hotel เคลียร์คิวขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์ ในงาน THAIFEX HOREC Asia 2026
