"พิพัฒน์” ลงพื้นที่พัทลุง สั่งศึกษาผุดถนนรอบเกาะหมาก เพิ่มความสะดวกเดินทาง-ขนส่ง

“พิพัฒน์” ลงพื้นที่พัทลุง มอบ ทช.ศึกษาถนนรอบเกาะหมาก–สะพานเขาชัน–แหลมหลา 33 กม. ลดเวลาเดินทาง หนุนขนส่งผลผลิตประมง–เกษตร ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา
วันที่ 15 มีนาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และรับฟังข้อเสนอจากประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา โครงการถนนรอบเกาะหมาก พร้อมสะพานเชื่อมเขาชัน – แหลมหลา ณ หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง หมู่ 2 บ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนให้การต้อนรับ
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ได้รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง พร้อมติดตามแนวคิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนา ถนนรอบเกาะหมากและสะพานเชื่อมเขาชัน–แหลมหลา ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ลดระยะเวลาในการสัญจร และสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและประมงของชุมชนออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น
โครงการดังกล่าวมีแนวคิดในการ ยกระดับมาตรฐานถนนรอบเกาะหมาก ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 12 เมตร ยาวประมาณ 1,000 เมตร เพื่อเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน กับหมู่ที่ 7 บ้านเขาชัน ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนรอบพื้นที่ทะเลสาบสงขลาให้สะดวกยิ่งขึ้น
ในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเขตห้ามล่าทะเลสาบสงขลา เพื่อพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเตรียมพื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า หากโครงการสามารถดำเนินการได้ จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้าน การเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น การขนส่งผลผลิตประมงและการเกษตรไปยังตลาดได้รวดเร็ว การเข้าถึงบริการสาธารณสุข การศึกษา และบริการภาครัฐ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาและอำเภอปากพะยูน และการสร้างรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเดินทางที่สะดวกปลอดภัย และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดพัทลุงและภาคใต้จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวของพื้นที่ นายพิพัฒน์ กล่าว