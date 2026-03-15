อธิบดี ทช.ตรวจสภาพ จราจรถนน "นม.1120" แยก ทล.2 - บ้านโคกไผ่ นครราชสีมา เตรียมขยายเส้นทาง

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ติดตามสภาพการจราจรบนถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ้านโคกไผ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมวางแนวทางในการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรองรับการเดินทางของประชาชนในอนาคต
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 69 นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ลงพื้นที่ติดตามสภาพการจราจรบนถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ้านโคกไผ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมวางแนวทางในการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรองรับการเดินทางของประชาชนในอนาคต พร้อมศึกษาปัญหาการจราจรและกำหนดแนวทางในการแก้ไข ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนในอนาคตอย่างยั่งยืน
โดยจะนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ กำหนดแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป ซึ่งจะเป็นการยกระดับศักยภาพภาพโครงข่ายทางหลวงชนบท เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีนางสาวหทัยรัตน์ มณีเทศ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีนายกิติพงษ์ ประพันธ์อนุรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา รายงานข้อมูลในภาพรวม