xs
xsm
sm
md
lg

NBM รวมจิตอาสา MRT Pink Line...มอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนวัดกลางเกร็ด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



NBM จัดกิจกรรม “MRT Pink Line...ส่งความสุขให้ชุมชน”รวมพลังจิตอาสา เติมรอยยิ้มให้น้อง ๆ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทาน รถไฟฟ้ามหานคร สายวิวัฒน์นคร (สายสีชมพู) โดย นายธวัชชัย พานิชยากรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สายสีชมพู และ สายสีเหลือง นำคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรม “MRT Pink Line...ส่งความสุขให้ชุมชน” ณ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสุนทรี บุญพระลักษณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด ให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  บริษัทฯ ได้ส่งมอบอุปกรณ์เพื่อการศึกษา อาทิ คอมพิวเตอร์, เครื่องพรินเตอร์ และเก้าอี้ ให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน พร้อมกับจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้ความรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์ และข้อปฏิบัติการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย การสอนช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้แก่ น้อง ๆ นักเรียน


นอกจากนี้ได้นำพนักงานจิตอาสาร่วมกันทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเครื่องเล่น และกำแพงอาคารเรียนให้สะอาด สวยงาม เหมาะสมแก่การใช้งาน รวมถึงการติดตั้งตาข่ายสนามฟุตซอล พร้อมมอบความสุข ด้วยการจัดเลี้ยงไอศกรีม ให้แก่เหล่าอาจารย์ และนักเรียนกว่า 200 คน เพื่อส่งมอบความสุข และสร้างบรรยากาศแห่งรอยยิ้ม ในระหว่างทำกิจกรรม
            





NBM รวมจิตอาสา MRT Pink Line...มอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนวัดกลางเกร็ด
