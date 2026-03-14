NBM รวมจิตอาสา MRT Pink Line...มอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนวัดกลางเกร็ด

NBM จัดกิจกรรม “MRT Pink Line...ส่งความสุขให้ชุมชน”รวมพลังจิตอาสา เติมรอยยิ้มให้น้อง ๆ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทาน รถไฟฟ้ามหานคร สายวิวัฒน์นคร (สายสีชมพู) โดย นายธวัชชัย พานิชยากรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สายสีชมพู และ สายสีเหลือง นำคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรม “MRT Pink Line...ส่งความสุขให้ชุมชน” ณ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสุนทรี บุญพระลักษณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดกลางเกร็ด ให้การต้อนรับ
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบอุปกรณ์เพื่อการศึกษา อาทิ คอมพิวเตอร์, เครื่องพรินเตอร์ และเก้าอี้ ให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน พร้อมกับจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้ความรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์ และข้อปฏิบัติการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย การสอนช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้แก่ น้อง ๆ นักเรียน
นอกจากนี้ได้นำพนักงานจิตอาสาร่วมกันทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเครื่องเล่น และกำแพงอาคารเรียนให้สะอาด สวยงาม เหมาะสมแก่การใช้งาน รวมถึงการติดตั้งตาข่ายสนามฟุตซอล พร้อมมอบความสุข ด้วยการจัดเลี้ยงไอศกรีม ให้แก่เหล่าอาจารย์ และนักเรียนกว่า 200 คน เพื่อส่งมอบความสุข และสร้างบรรยากาศแห่งรอยยิ้ม ในระหว่างทำกิจกรรม