“เมืองทตโตริ” ยกวัตถุดิบชั้นเลิศ จัดมหกรรม Tottori Food Fair 1 มีนาคม – 30 เมษายนนี้ ที่ JW Marriott Hotel – Japanese Restaurant TSU

จังหวัดทตโตริอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุดิบอาหารคุณภาพสูงและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวากิว ปู และลูกแพร์ โดยใช้สโลแกนว่า “สวรรค์แห่งอาหาร” (Food Paradise) จังหวัดทตโตริจึงมุ่งส่งเสริมการรับรู้และขยายช่องทางการตลาดของวัตถุดิบที่ภาคภูมิใจจากทตโตริ ญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย
ในกิจกรรมแรกของปี 2026 จังหวัดทตโตริจะจัดงาน “Tottori Food Fair” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2569 ณ JW Marriott Hotel – Japanese Restaurant TSU
งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยจังหวัดทตโตริ ซึ่งได้มอบหมายให้ MK Development (บริษัทในเครือ Sanyu Create ในประเทศไทย) ผู้ถือสิทธิ์นำเข้าและจัดจำหน่ายเนื้อวัวทตโตริอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้
บริษัทฯ กำลังดำเนินแผนนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากจังหวัดทตโตริสู่ตลาดไทย รวมถึงเนื้อวากิวเกรด A5 “Tottori Wagyu Olein 55”
จังหวัดทตโตริ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจำนวนมากในฐานะสถานที่ตามรอยการ์ตูนและอนิเมะชื่อดัง “ยอดนักสืบโคนัน (Detective Conan)”
ในปี 2026 นี้ จังหวัดทตโตริต้องการนำเสนอเสน่ห์ด้านอื่น ๆ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านอาหารและวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม
วัตถุดิบพิเศษที่สร้างสรรค์เป็นอาหารรสเลิศ ได้แก่
• เนื้อวากิวเกรด A5 “Tottori Wagyu Olein 55” (สายพันธุ์หายากจากสายเลือด “Kedaka”)• มันภูเขาญี่ปุ่น เนบาริกโกะ (Nabarikko)• ปูหิมะแดง Benizuwai Crab• ลูกแพร์ Oshuu Pear• ราเมงกระดูกวัว Gyukotsu Ramen
วัตถุดิบทั้งหมดนี้ถือเป็น อาหารชั้นเลิศสำหรับนักชิมตัวจริง
คุณ คิอิจิ คาวาคามิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Saenyu Create Co., Ltd. กล่าวถึงจังหวัดทตโตริว่า “แม้จะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่ทตโตริเต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงามและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบอาหารคุณภาพสูงหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้”ในครั้งนี้ ได้ผสานวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากจังหวัดทตโตริเข้ากับฝีมือการปรุงอาหารอันยอดเยี่ยมของ เชฟ Atsushi Yoshida จาก Japanese Restaurant TSU เพื่อรังสรรค์เมนูพิเศษสำหรับงานเทศกาลอาหารในครั้งนี้คาดว่างาน Tottori Food Fair จะได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งผู้บริโภคชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะในย่านสุขุมวิทซึ่งมีชุมชนชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก
คุณ ชยพร พรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Kaigo Life Co., Ltd. กล่าวว่า “Kaigo Life เข้าร่วมสนับสนุนการขยายตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จาก จังหวัดทตโตริในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากเนื้อวากิวเกรด A5 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม และผมเองยังได้รับเกียรติให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของจังหวัดทตโตริ และจะช่วยเผยแพร่เสน่ห์ของจังหวัดทตโตริในทุกด้าน ตั้งแต่อาหาร วัฒนธรรม ไปจนถึงการท่องเที่ยว”
ภายในงาน Tottori Food Fair ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบเนื้อวากิวมาสัมผัสความอร่อยของ Tottori Wagyu Olein 55 ที่งาน “Tottori Food Fair” ณ JW Marriott Hotel – Japanese Restaurant TSU
ด้วยเนื้อสัมผัสที่นุ่มละลายในปากและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ จะมอบประสบการณ์การรับประทานเนื้อวัวระดับพรีเมียมที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
ก่อนหน้างาน Tottori Food Fair ได้มีการจัดงานเปิดตัวเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ซึ่งมี เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายโอตากะ เข้าร่วมงาน พร้อมกล่าวถึงความยอดเยี่ยมของอาหารและการท่องเที่ยวของจังหวัดทตโตริ รวมถึงแสดงความคาดหวังต่อความสำเร็จของงาน Tottori Food Fair
ตลาดนำเข้าเนื้อวัวในประเทศไทย
ตลาดนำเข้าเนื้อวัวในประเทศไทยมีมูลค่าสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเนื้อวัวระดับพรีเมียมจากต่างประเทศ ซึ่งครอง
สัดส่วนมากกว่า 80% ของตลาด
เนื่องจากการผลิตเนื้อวัวภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค จึงทำให้ประเทศไทยยังคงนำเข้าเนื้อวัวอย่างต่อเนื่อง
เนื้อนำเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่
• เนื้อวากิวจากประเทศญี่ปุ่น• เนื้อวัวเลี้ยงด้วยหญ้า (Grass-fed beef) จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
เนื้อวัวที่มี การรับรองมาตรฐานและเรื่องราวของแหล่งกำเนิด มีแนวโน้มเติบโตในตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเนื้อวัวจากจังหวัดทตโตริก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างสำคัญ
วัตถุดิบพิเศษจากจังหวัดทตโตริ
■ Tottori Wagyu
เนื้อวากิวจากจังหวัดทตโตริได้รับการประเมินคุณภาพจากหลายปัจจัย เช่น
• ลายไขมันแทรก (Marbling)• สีของเนื้อ• คุณภาพของไขมัน
จุดเด่นสำคัญคือมี กรดโอเลอิก (Oleic Acid) ซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวสูงกว่า 55%
จึงทำให้เนื้อวากิวมีความนุ่มและละลายในปาก จนได้รับการเรียกว่า
“Tottori Wagyu Olein 55”
วากิวทตโตริมีต้นกำเนิดสำคัญจากวัวพันธุ์ในตำนานชื่อ “Kedakago” ซึ่งได้ให้กำเนิดลูกหลานที่จดทะเบียนมากกว่า 3,000 ตัว และกลายเป็นหนึ่งในสายเลือดหลักของวัวคุโรเกะในปัจจุบัน
แบรนด์ Tottori Wagyu Olein 55 เป็นวากิวระดับพรีเมียมที่จังหวัดทตโตริส่งเสริม โดยมีวัวที่ผ่านการคัดเลือกเพียง ประมาณ 400 ตัวต่อปี
■ Matsuba Crab
ปูมัตสึบะเป็นปูซูไวที่จับได้จากทะเลญี่ปุ่น โดยเฉพาะจากท่าเรือ ซาไกมินาโตะ ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีปริมาณการจับปูมากเป็นอันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่น
เนื้อปูมีรสหวาน สามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลาย เช่น
• ย่าง• ต้ม• รับประทานสด
รสชาติกลมกล่อมเข้มข้น และเข้ากันได้ดีกับสาเก
ฤดูกาลจับปูอยู่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
■ ลูกแพร์
ลูกแพร์ Oshuu Pear เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดทตโตริ และเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ร่วง
มีประวัติการปลูกยาวนานกว่า 100 ปี
ลักษณะเด่น
• เปลือกสีเขียวอ่อนสวยงาม• รสชาติหวาน• เนื้อฉ่ำน้ำ สดชื่น
นอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์อื่น ๆ เช่น
• Shinkansen• Natsusayaka• Natsuhime
ซึ่งมีความหวานและเนื้อสัมผัสกรุบกรอบเป็นเอกลักษณ์
■ Nagaimo (เนบาริกโกะ)
ปลูกในพื้นที่เนินทรายบริเวณตอนกลางของจังหวัดทตโตริ
มีลักษณะเด่นคือ
• รูปร่างยาวตรง• ผิวสวยงาม• เนื้อสัมผัสนุ่มลื่น
โดยเฉพาะพันธุ์ เนบาริกโกะ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาโดยจังหวัดทตโตริ
มีความเหนียวมากกว่ามันยาวทั่วไป และให้รสชาติหวานกลมกล่อม เหมาะสำหรับนำไปประกอบอาหารหลากหลายเมนู
