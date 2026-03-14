บางจากมีน้ำมันขายปกติ สมาชิกรับพอยท์เพิ่ม เมื่อเติมน้ำมันวันรุ่งขึ้นหลังปรับราคา - ชวนเติม E85 - Self Service ได้ลด 30 สต.

บางจากฯ ย้ำยังมีน้ำมันจำหน่ายตามปกติ สมาชิกบางจากกรีนไมลส์รับพอยท์เพิ่ม เมื่อเติมน้ำมันวันรุ่งขึ้นที่ปรับราคาขึ้น พร้อมมี E85 และปั๊ม Self-Service เป็นทางเลือกประหยัด
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังคงมีน้ำมันจำหน่ายในสถานีบริการตามปกติ
ในกรณีที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมัน สมาชิกบางจาก กรีนไมลส์ที่รับบริการในวันรุ่งขึ้น จะได้รับ “พอยท์เพิ่ม” เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ปรับขึ้น โดยยึดหลัก “ขึ้นเท่าไหร่ คืนเท่านั้น” เพื่อช่วยดูแลสมาชิกในช่วงที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัว
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงมีผลิตภัณฑ์แก๊สโซฮอล์ E85 ปัจจุบันมีราคา 25.79 บาทต่อลิตร (ราคาในกรุงเทพฯ และยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ซึ่งต่ำกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ชนิดอื่น โดยมีราคาถูกกว่า E20 ประมาณ 2 บาทต่อลิตร และถูกกว่าแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ประมาณ 5 บาทต่อลิตร เป็นพลังงานทางเลือก ราคาประหยัด ให้บริการในหลายพื้นที่ สำหรับผู้ใช้รถที่รองรับเชื้อเพลิงประเภทดังกล่าว
นอกจากนี้ บางจากฯ ยังมีสถานีบริการแบบ Self-Service ซึ่งมีราคาต่ำกว่าสถานีบริการน้ำมันทั่วไป 30 สตางค์ต่อลิตร ให้บริการใน 40 สาขา เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ใช้รถที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมัน
บริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการในสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าและพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างทั่วถึง