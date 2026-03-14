BioActive+ กางแผนปี 69 เสริมแกร่งผู้นำอาหารเสริมพรีเมียม เดินหน้านวัตกรรม-ขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ ปักธงยอดขาย 6.2 ล้านชิ้นภายในสิ้นปี

BioActive+ (ไบโอแอคทีฟ พลัส) แบรนด์อาหารเสริมสุขภาพระดับพรีเมียมจากนิวซีแลนด์ ประกาศทิศทางธุรกิจปี 2569 ตอกย้ำบทบาทผู้นำในตลาดอาหารเสริมพรีเมียมของไทยภายใต้แนวคิด World’s Best Ingredient ที่สะท้อนปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการคัดสรรสารสกัดคุณภาพระดับโลก และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยตั้งเป้ารายได้ปี 2569 เติบโตกว่า 130% และสร้างยอดขายรวมกว่า 6.2 ล้านชิ้น พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารเสริมไทยสู่เวทีโลก
‘KireiCera’ นวัตกรรมสารสกัดระดับโลก
หนึ่งในพันธกิจสำคัญของ BioActive+ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ (Science-backed Innovation) โดย ดร.วาสนา อินทะแสง ผู้ก่อตั้ง BioActive+ ประเทศไทย และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รีโว่เมด กรุ๊ป จำกัด ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในอุตสาหกรรม ด้วยการร่วมเป็นหนึ่งในนักวิจัยหลัก (Co-Author) ในงานวิจัยทางคลินิกระดับนานาชาติที่ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด Kirei Cera ซึ่งเป็นสารสกัดสำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์คอลลาเจนของแบรนด์
KireiCera เป็นสารสกัดเซราไมด์จากจมูกข้าวญี่ปุ่น (Rice Ceramide) ที่มีความเข้มข้นสูงถึง 15% โดยผลวิจัยพบว่าสามารถช่วยฟื้นฟูปราการผิว (Skin Barrier) จากภายในสู่ภายนอกในระดับเซลล์ได้ภายใน 4 สัปดาห์ งานวิจัยดังกล่าวพัฒนาร่วมกับบริษัท อิชิมารุ ฟาร์คอส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอาหารเสริม และมหาวิทยาลัย Gifu จากประเทศญี่ปุ่น ใช้ระยะเวลากว่า 3 ปี และมีการลงทุนกว่า 100 ล้านบาท โดยผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ระดับโลกอย่าง JOJ Dermatology & Cosmetics
ดร.วาสนา อินทะแสง กล่าวว่า “BioActive+ ไม่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามกระแส แต่เราขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยเชิงลึกและการคัดสรรสารสกัดคุณภาพสูงด้วยตัวเอง KireiCera จึงไม่ได้เป็นเพียงนวัตกรรมความงาม แต่เป็นผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสิ่งที่ ‘ดีที่สุด’ ให้กับผู้บริโภค ขณะเดียวกัน การนำผลพลอยได้ทางการเกษตรมาพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมมูลค่าสูง คือความภูมิใจที่ BioActive+ ได้สร้างคุณค่าด้านสุขภาพและความงาม พร้อมส่งต่อคุณค่าคืนสู่สังคมไปพร้อมกัน”
ทั้งนี้ รายงานจาก Future Market Insights ยังเผยอีกว่า ตลาดสารสกัดเซราไมด์จากพืช (Plant-derived Ceramides) มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 12.8% ต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2568 - 2578 สะท้อนความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคต่อสารสกัดจากธรรมชาติและนวัตกรรมด้านผิวพรรณ
ลุยกลยุทธ์ ‘Product Diversification’ แตกไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่ม ‘Nourishment’
เพื่อตอบโจทย์การเติบโตอย่างก้าวกระโดด BioActive+ จึงเลือกขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Product Diversification และ Portfolio Expansion โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Nourishment 2 รายการ ได้แก่
● IMMUCHEW ผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกันรูปแบบเม็ดเคี้ยว ซึ่งใช้ Bovine Colostrum หรือ ‘น้ำนมแรกของวัว’ ที่อุดมด้วยสารภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ เช่น Immunoglobulin (IgG) ที่สูงกว่านมแม่ 40 - 100 เท่า และ Growth Factors เพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันด่านแรก เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกช่วงวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
● Magtein Magnesium L-Threonate Plus Tablets ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีที่สุดในระบบประสาท โดยเฉพาะในสมอง ซึ่งช่วยเพิ่มความจำและสมาธิ ลดความเครียดวิตกกังวล และเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ โดย BioActive+ ได้พัฒนาในรูปแบบเม็ดเป็นครั้งแรก เพิ่มความสะดวกในการรับประทานเป็นประจำ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเม็ดเคี้ยว (Chewable) และแบบเม็ด (Tablet) สะท้อนให้เห็นว่า BioActive+ ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด นวัตกรรมรูปแบบใหม่นี้จึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น และสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น นับเป็น Consumer Insight-Driven Innovation อย่างแท้จริง
เชื่อมต่อแบรนด์ผ่านความจริงใจด้วย Ecosystem Collaboration
ในด้านการสื่อสารแบรนด์ BioActive+ ยังต่อยอด Brand Trust ผ่าน Ecosystem Collaboration โดยได้ร่วมงานกับนักแสดงและไอคอนของคนยุคใหม่อย่าง เบ็คกี้-รีเบคก้า แพทริเซีย อาร์มสตรอง ในฐานะพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ Concentrated Liquid Collagen พร้อมต่อยอดเครือข่ายครีเอเตอร์นับแสนคนทั่วประเทศ เพื่อสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านคอนเทนต์ที่เข้าถึงผู้บริโภคครอบคลุมทุกกลุ่ม
นอกจากนี้ BioActive+ ยังเตรียมจัดงาน Creators Awards 2026 ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ เพื่อขอบคุณครีเอเตอร์และพาร์ทเนอร์ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้านสุขภาพและความงามอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริมการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสนับสนุนให้ครีเอเตอร์สามารถสร้างรายได้และเติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ในยุค Creator Economy
“ท่ามกลางการเติบโตของตลาดอาหารเสริมที่มีการแข่งขันสูง BioActive+ เชื่อว่าการสร้างความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่เพียงการขยายหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น แต่คือการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว” ดร.วาสนา กล่าวทิ้งท้าย