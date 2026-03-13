TFG กางแผนปี 69 ตั้งเป้ารายได้โต 10-15% นิวไฮต่อเนื่อง

นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน, นายสุกันย์ ทำผล ผู้ช่วยประธานอาวุโสสายธุรกิจโรงงานอาหารครบวงจร (ไก่), นายภุชงค์ พรหมชาติ ผู้ช่วยประธานกลุ่มธุรกิจสุกรครบวงจร (ประเทศไทย) และ นางสาวช่อมาศ เหลืองคำชาติ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” โดย TFG เดินเกมรุกปี 2569 ตั้งเป้ารายได้โต 10-15% นิวไฮต่อเนื่อง เร่งเครื่องโมเดล Market Driven เต็มรูปแบบ ขยาย Thai Foods Fresh Market แตะ 850 สาขา เสริมซัพพลายเชนครบวงจร เพิ่มฐานการผลิตโซนอีสาน ปักหมุดเวียดนามเป็น Growth Engine แห่งใหม่ หลังปี 2568 สร้างสถิติกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โต 136% บอร์ดเคาะจ่ายปันผลเป็นเงินสดรวมทั้งปี 0.70 บาทต่อหุ้น ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ อาคารชินวัตร 3 ณ ห้องประชุมชั้น 9 Room 1 เมื่อเร็วๆ นี้