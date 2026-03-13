ธพ.ปูพรมตรวจสต็อกน้ำมันทั่วปท.ยืนยันมีเพียงพอ ไม่ขาดแคลน

กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ณ คลังน้ำมัน เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบปริมาณน้ำมันคงเหลือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมีน้ำมันเพียงพอ ไม่ขาดแคลน
วันนี้ (13 มีนาคม 2569) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)กล่าวว่า จากกรณีที่มีรายงานว่าคลังน้ำมันหลักไม่ปล่อยน้ำมันออกจากคลัง จนอาจทำให้ไม่มีน้ำมันส่งต่อไปยังคลังภูมิภาคและสถานีบริการ ซึ่งอาจสร้างความกังวลต่อประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันในประเทศนั้น ธพ. จึงได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที โดยประสานสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ณ คลังน้ำมันสำรอง จำนวน 53 แห่ง ทั่วประเทศ รวม 23 จังหวัด เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำมันใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันกลุ่มเบนซิน และน้ำมันดีเซล และประเมินสถานการณ์การจัดหาและการกระจายน้ำมันอย่างใกล้ชิด
กรมธุรกิจพลังงานยืนยันว่า ประเทศไทยยังมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอสำหรับการใช้ในประเทศ และระบบการกระจายน้ำมันยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ พร้อมทั้งกำชับผู้ค้าน้ำมันให้บริหารจัดการสต็อกและการขนส่งน้ำมันอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานีบริการและประชาชน
ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงานจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และหากพบพฤติกรรมกักตุนหรือการกระทำ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงาน จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมย้ำขอให้ประชาชนมั่นใจว่า น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศยังมีเพียงพอ ยังไม่มีความจำเป็นต้องกักตุนน้ำมันแต่อย่างใด