บขส.เปิดทดลองบริการรถด่วนพิเศษ 3 เส้นทาง สู่ “นครพนม ,มุกดาหาร ,อุบลราชธานี”เริ่ม 15 มี.ค.นี้

“บขส.” ทดลองให้บริการรถโดยสารเที่ยวด่วนพิเศษ 3 เส้นทางกรุงเทพฯ สู่อีสาน “นครพนม ,มุกดาหาร ,อุบลราชธานี” เริ่ม 15 มีนาคมนี้ เป็นเวลา 6 เดือน
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. เตรียมเปิดบริการทดลองเดินรถโดยสารเที่ยวด่วนพิเศษ ด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 พิเศษ 32 ที่นั่ง จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ – นครพนม, กรุงเทพฯ – มุกดาหาร และกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 14 กันยายน 2569 ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร และเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ โดยรถโดยสารเที่ยวด่วนพิเศษจำนวน 3 เส้นทาง มีดังนี้
เส้นทางกรุงเทพฯ – นครพนม ระยะทาง 727 กิโลเมตร ค่าโดยสาร 706 บาท ให้บริการวันละ 2 เที่ยววิ่ง (ไป–กลับ) เที่ยวไปรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 เวลา 19.30 น. เที่ยวกลับรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครพนม เวลา 18.00 น.
เส้นทางกรุงเทพฯ – มุกดาหาร ระยะทาง 671 กิโลเมตร ค่าโดยสาร 653 บาท วันละ 2 เที่ยววิ่ง (ไป–กลับ) เที่ยวไป รถออกจากสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 เวลา 20.00 น. เที่ยวกลับรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหารเวลา 20.00 น.
เส้นทางกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี ระยะทาง 649 กิโลเมตร ค่าโดยสาร 634 บาท วันละ 2 เที่ยววิ่ง (ไป–กลับ) เที่ยวไป รถออกจากสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 เวลา 19.50 น. เที่ยวกลับรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 19.20 น.
สำหรับรถโดยสารเที่ยวด่วนพิเศษจะมีปรับลดจุดจอดรับ – ส่ง และมีบริการอาหารว่างของ S&P และอาหารระหว่างบนรถโดยสารจากสมาคมภัตตาคารไทย ซึ่ง บขส. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อยกระดับบริการอาหารบนรถโดยสารให้ตอบโจทย์ผู้โดยสารยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกและคุณภาพในการเดินทาง พร้อมสนับสนุน SME ไทย กระจายงานผลิตอาหารไปยังผู้ประกอบการท้องถิ่นจึงเป็นการช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่น
นอกจากนี้ได้มีการปรับการบริการซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางรวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลาได้ประมาณ 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที เพราะเส้นทางกรุงเทพฯ – นครพนม การเดินรถเที่ยวปกติจะใช้ระยะเวลา 13 ชั่วโมง เมื่อเดินรถเที่ยวด่วนพิเศษจะใช้เวลาลดเหลือ 11 ชั่วโมง 30 นาที ส่วนเส้นทางกรุงเทพฯ – มุกดาหาร และ เส้นทางกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี การเดินรถเที่ยวปกติจะใช้ระยะเวลา 11 ชั่วโมง เมื่อเดินรถเที่ยวด่วนพิเศษจะใช้เวลา 10 ชั่วโมง