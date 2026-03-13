‘เทพไทย’ พัฒนาสู่ความสำเร็จยั่งยืน คว้ารางวัล ‘ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี’

บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด ผู้ผลิต ยาสีฟันสมุนไพรไทย ภายใต้แบรนด์ เทพไทย องค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพธุรกิจ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งเดียวในการเป็นเจ้าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ใช้สมุนไพรต่างๆ ในประเทศไทย สร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของคนไทย จนประสบความสำเร็จอยู่แถวหน้า คว้ารางวัลใหญ่อีกครั้ง จากสถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สมาคมธนาคารไทย 4 สถาบันพันธมิตร ที่ร่วมกันคัดเลือกให้ เทพไทย โปรดัคท์ ได้รางวัลชนะเลิศ “ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2569” โดยเข้ารับรางวัลดังกล่าวท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติทั้งจากสมาคมธนาคารไทย ภาครัฐและเอกชนมากมาย เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
รางวัลธรรมาภิบาล คือ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม โดยเน้น นวัตกรรมท้องถิ่นที่แก้ปัญหาได้จริง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน รางวัลนี้จึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา การทำงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน รวมถึงผู้บริหารมีประสิทธิภาพจนเป็นแบบอย่างการทำธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร และรางวัลดังกล่าวยังส่งพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ ในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้ยืนหยัดเป็นหนึ่งอยู่แถวหน้า เกิดการรับรู้ที่ดีในระดับนานาชาติและฐานลูกค้ามากมาย พร้อม ๆ กับการนำองค์กรให้เดินหน้าไปอย่างมั่นคง
คุณกร สุริยพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด กล่าวถึงการเดินทาง ของ ‘เทพไทย’ ว่า “ตลอดระยะเวลา 22 ปี ในการทำธุรกิจ ตั้งแต่เราเป็น OTOP จนมาเป็นบริษัทที่ทุกท่านรู้จักในวันนี้ เรียกได้ว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ต้องผ่านการตัดสินใจที่ยากในหลายๆ ครั้ง เพื่อจะยกระดับองค์กร รวมถึงการยกระดับบุคลากร ให้เติบโตไปพร้อมกับมาตรฐานที่มี การหากลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อสร้างโอกาส การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสินค้าบ้านๆ ให้ทุกคนสามารถรู้จักและเข้าถึง ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายสำหรับเราเลย”
สำหรับความสำคัญในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหาร เทพไทย กล่าวว่า “มิติของหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นหลักๆ มีอยู่ 3 มิติ นั่นก็คือ ด้านพนักงาน เนื่องจากเรามุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ใส่ใจความเป็นอยู่ของบุคลากรของเรา เป็นที่หนึ่ง เพราะไม่สามารถทำธุรกิจได้ด้วยตัวคนเดียว การมีบุคลากรที่เข้มแข็งและทุ่มเท เพื่อเป้าหมายองค์กรได้นั้น ความเป็นอยู่ด้านสวัสดิการจะต้องครอบคลุมหรือมากกว่าตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถมัดใจบุคลากรได้ เรียกได้ว่า ใจซื้อใจแบบวินๆ เช่น สวัสดิการตามกฎหมายที่มี สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส การท่องเที่ยวประจำปี เงินคลอดบุตร เงินช่วยงานบวช แจกข้าวสารคนละ 10 กิโลต่อเดือน ไปเยี่ยมไข้ หรือพนักงานแต่งงาน เรามองทุกคนคือครอบครัว เพียงแต่เป็นครอบครัวที่ใหญ่เท่านั้นเอง ด้านผู้บริโภค ก็มองว่าการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภคคืองานหลักที่สำคัญมากของเรา อะไรก็แล้วแต่ที่เสี่ยงต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ แม้เพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่เสี่ยง รวมไปถึงการสื่อสาร การให้ความรู้ และช่องทางการสอบถามของผู้บริโภค ที่สามารถตอบปัญหาหรือข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น และเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และสุดท้าย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นในการใช้พลังงานทดแทนหรือหลัก ESG การใช้พลังงานสะอาด การมองหาโครงการเพื่อลดพลังงานในภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญองค์กร เลือกที่ตั้งอยู่ที่อำเภอนาหม่อม เพื่อส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนเป็นหลัก เพราะด้วยแนวคิดที่ว่า ถ้าหากผู้ประกอบการทุกคนคิดว่าจะเข้าไปหากำไรที่เพิ่มขึ้น หรือต้นทุนที่ลดลงจากการเข้าไปสร้างอยู่ในปริมณฑล ใครจะเป็นคนช่วยพัฒนาคนในพื้นที่และท้องถิ่น เป็นการสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการ CSR ต่างๆ ที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ในเรื่องของความเป็นอยู่ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของแต่ละคน ที่จะช่วยให้เขาดีขึ้น”
ส่วนการได้รับการยกย่องจนได้รับ ‘รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น’ ผู้บริหารเทพไทย เปิดใจว่า “ในฐานะตัวแทนขององค์กร รู้สึกภาคภูมิใจแทนบุคลากรทุกท่าน เพราะมันสะท้อนถึงสิ่งที่เราร่วมกันทำมา เป็นการการันตีด้วยผลงานและรางวัลว่า เป้าหมายของเราในการสร้างองค์กรที่เข้มแข็งร่วมกับสังคมที่เข้มแข็งนั้น ได้เดินมาถูกทางแล้ว ขอขอบคุณ สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สมาคมธนาคารไทย 4 สถาบัน ที่เล็งเห็นและพิจารณาคัดเลือกร่วมกันให้ บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด ได้รับรางวัล ‘ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่ง’ ในปีนี้”
พร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายถึงอนาคต ‘เทพไทย’ ไว้ว่า “อยากให้ ‘เทพไทย’ เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อยากให้ทุกคนภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ไทย โดยฝีมือคนไทย ที่สามารถไปไกลระดับโลก สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้”
เพราะ ‘ความมุ่งมั่น’ เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมสุขภาพของคนไทย เคียงคู่กับการบริหารจัดการที่ดี โดดเด่น โปร่งใส ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม จะนำพา บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด พัฒนาไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน