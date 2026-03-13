ไทยสำรองน้ำมันพุ่ง98วัน จับตา!ขึ้นดีเซล-ค่ากลั่นปกติ

"พิพัฒน์" เผยไทยสำรองน้ำมันพุ่งเป็น 98 วัน เผยเตรียมเจรจาซื้อน้ำมันดิบรัสเซีย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานรับมือสงครามตะวันออกกลาง จับตา!ขึ้นราคาน้ำมันดีเซล หลังพ้นช่วงตรึงราคาน้ำมัน 16 มี.ค.69 “สราวุธ”แจงค่าการกลั่นช่วงนี้ ตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติ
วันนี้ (13 มี.ค.) ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (สบก.) แถลงผลการประชุมติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยยืนยันว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้ขยายปริมาณน้ำมันดิบสำรองเพิ่มขึ้นจากเดิม 92 วัน เป็น 98 วันแล้ว
โดยปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซียผ่านช่องแคบฮอร์มุซร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 มาจากนอกอ่าว ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งเจรจาซื้อน้ำมันนอกอ่าวเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนส่วนที่อาจขาดหายไปจากอ่าวเปอร์เซีย นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสำคัญคือการที่สหรัฐอเมริกาประกาศเลิกคว่ำบาตรรัสเซียในการส่งออกน้ำมันดิบ โดยขณะนี้กระทรวงพลังงานกำลังเตรียมเข้าเจรจาเพื่อซื้อน้ำมันดิบจากประเทศรัสเซีย เพื่อนำมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดแคลนและสร้างความเชื่อมั่นว่าพลังงานในประเทศไทยจะไม่ขาดตลาดอย่างแน่นอน
นายพิพัฒน์ กล่าวถึงการดูแลราคาน้ำมันดีเซลตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยจะยังคงตรึงราคาน้ำมันดีเซลไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม หลังจากนั้นจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับราคาอีกครั้ง
รวมทั้งมีแผนบริหารจัดการด้วยการปรับเพิ่มสูตรส่วนผสมไบโอดีเซลจาก B7 เป็น B10 และอาจขยายไปถึง B20 สำหรับรถบรรทุกและรถปิกอัพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบการขนส่งและอุตสาหกรรม
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่าศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ได้หารือกับผู้ประกอบการกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันในประเทศ ถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับความผันผวนของราคาน้ำมันและประเด็นค่าการกลั่น (Refinery Margin) ทางกระทรวงพลังงานได้ตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบความผิดปกติของค่าการกลั่นที่สูงขึ้นในช่วงนี้ ซึ่งการปรับขึ้นนั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยโรงกลั่นหรือภาครัฐ แต่เป็นผลมาจากกลไกตลาดที่คำนวณจากส่วนต่างของ 2 ส่วนหลัก คือ ราคาน้ำมันสำเร็จรูป เช่น เบนซิน ดีเซล LPG ที่อิงตามราคาตลาดภูมิภาคหรือสิงคโปร์ หักด้วยต้นทุนน้ำมันดิบที่เป็นไปตามกลไกการซื้อขายล่วงหน้า
นายสราวุธ กล่าวว่า ค่าการกลั่นที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รายงานนั้น เป็นการสะท้อนสถานการณ์จริงในตลาด ซึ่งมีทั้งช่วงที่เป็นบวกและติดลบ ซึ่งค่าการกลั่น ไม่ได้สะท้อนผลกำไรที่แท้จริงของโรงกลั่นเสมอไป หากโรงกลั่นไม่มีประสิทธิภาพ แม้ค่าการกลั่นจะสูงก็อาจประสบภาวะขาดทุนได้ หรือหากซื้อน้ำมันดิบในราคาสูง แต่เมื่อกลั่นเสร็จราคาน้ำมันสำเร็จรูปปรับลดลง โรงกลั่นก็ต้องแบกรับความเสี่ยงขาดทุน
นายสราวุธ กล่าวว่าค่าการกลั่นเป็นเพียงดัชนีที่บอกส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในแต่ละวันเท่านั้น ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อราคาที่ประชาชนจ่ายหน้าปั๊ม โดยราคาขายปลีก ณ สถานีบริการ จะอิงจากราคาหน้าโรงกลั่นซึ่งเป็นราคาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบวกด้วยภาษีและกองทุนต่าง ๆ ตามกลไกตลาดเสรี ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลา เช่น สถานการณ์สงคราม ราคาน้ำมันสำเร็จรูปอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากความตื่นตระหนกของตลาด (Panic) แม้ต้นทุนน้ำมันดิบจะยังไม่ปรับขึ้นก็ตาม
สำหรับการปรับขึ้นราคาน้ำมันในสัปดาห์หน้ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัดทำฉากทัศน์ (Scenario) เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนและนำเสนอต่อ ศบก. ต่อไป
ส่วนความคืบหน้าเรื่องการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียว่า ตามข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานไปศึกษาทางเลือก (Explore) พบว่าในเชิงเทคนิคโรงกลั่นในประเทศไทยสามารถรองรับน้ำมันดิบจากรัสเซียได้ โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประสานงานร่วมกับกลุ่มโรงกลั่นและเทรดเดอร์ เพื่อพิจารณารายละเอียดการจัดซื้อ เบื้องต้นจะอิงกับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) เป็นหลัก เพื่อหวังให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารจัดการต้นทุนพลังงานของประเทศ และจัดหาน้ำมันทดแทนจากแหล่งน้ำมันในตะวันออกกลางที่มีข้อจำกัดในการขนส่งและผลิตในปัจจุบัน