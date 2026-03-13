ใกล้เสร็จแล้ว!สะพานเมืองยอด 100 ปี จ. ตรัง คาดเปิดสัญจร เม.ย.นี้ เดินทาง-ขนส่งสินค้าเกษตรได้ทุกฤดู

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานเมืองยอด 100 ปี (สะพานท่องใหญ่พัฒนา) จ.ตรัง คืบหน้ากว่า98% ยกระดับหนีทางน้ำ คาดเปิดใช้เม.ย.69 นี้ ช่วยแก้ปัญหาน้ำไหลหลากช่วงหน้าฝน บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนสัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร ผ่านได้ในทุกฤดู
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัด ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับในพื้นที่จังหวัดตรัง นั้น ทช. ได้ยกระดับการสัญจรทั้งการก่อสร้างถนนและสะพาน โดยในส่วนของการก่อสร้างสะพาน ทช. ได้มีการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเมืองยอด 100 ปี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 98 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดงานผิวทางและการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ภายในเดือนเมษายน 2569 นี้
เนื่องจากเดิมเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบลหนองช้างแล่นและตำบลบางดี ในช่วงฤดูฝนมักประสบปัญหาน้ำไหลหลากผ่านผิวถนน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เช่น การขนส่งภาคการเกษตร ผลผลิตได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับความสะดวกในช่วงฤดูฝน เนื่องจากน้ำไหลหลาก ทำให้มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับการคมนาคม ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเมืองยอด 100 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 2+750 และมีจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 6+000 รวมระยะทาง 3,250 เมตร ซึ่งได้ยกระดับถนนให้สูงกว่าระดับเดิม เพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ยกระดับถนนและโครงสร้างสะพานช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิมากขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวจราจร ช่วยให้สามารถสัญจรผ่านได้ในทุกฤดู พร้อมก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ในสายทาง จำนวน 3 แห่ง ขนาดความยาว 9 เมตร (ไม่มีทางเท้า) และยังมีการปรับปรุงสะพานเดิมเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง รวมทั้ง ในส่วนของถนนต่อเชื่อมสะพานยังได้ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 9 เมตร (รวมไหล่ทาง) โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 82.887 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนลดระยะเวลาในการขนส่ง เพิ่มความปลอดภัยในทุกฤดู และยังเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลากบนผิวถนนได้อย่างตรงจุด ช่วยพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปยังหน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สะพานดังกล่าวได้มีมติจากประชาชนเรียบร้อยแล้ว ให้สะพานมีชื่อว่า “สะพานท่องใหญ่พัฒนา” เนื่องจากตัวสะพานนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านท่องใหญ่ และสะพานจะทำให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย