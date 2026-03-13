“ขนส่งฯจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรม นักเรียนระดับประถม ปลูกฝังจิตสำนึกวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัย

สำนักงานขนส่งฯจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัย การใช้รถใช้ถนน
วันที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. นายวราดิศร อ่อนนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย และมีวินัยจราจร ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569” รุ่นที่ 1 โดยมี นางสาวเยาวมาศ เทียวทอง ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าวพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎจราจรการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัย และวินัยจราจรแก่เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกความปลอดภัย มีวินัยจราจรต่อไปในอนาคต
การจัดกิจกรรมเป็นการให้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี