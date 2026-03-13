xs
พาณิชย์ จัดจับคู่ธุรกิจผลไม้ไทย สำเร็จเกินคาด โกย 3,000 ล้านบาท พร้อมลงนาม MOP ส่งออกมะพร้าว–ผลไม้ สู่ตะวันออกกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้จัด โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ (ปีที่ 7) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท โดยมี นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างคึกคัก โดยมีผู้ส่งออกไทยเข้าร่วมจำนวนกว่า 101 บริษัท จาก 22 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าจำนวน 90 บริษัท จาก 18 ประเทศทั่วโลก ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ส่งผลให้เกิดการจับคู่ธุรกิจรวมกว่า 604 คู่เจรจา สร้างมูลค่าการค้ารวมกว่า 2,977.51 ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าสั่งซื้อทันที 85.07 ล้านบาท และคาดว่าจะเกิด มูลค่าสั่งซื้อภายใน 1 ปีอีกกว่า 2,892.44 ล้านบาท

ทั้งนี้ สินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้ามากที่สุด ได้แก่ ทุเรียน ลำไย มังคุด และมะพร้าว ตามลำดับ สะท้อนถึงศักยภาพและความต้องการผลไม้ไทยในตลาดโลกที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีลงนาม บันทึกความตกลงซื้อขาย (Memorandum of Purchase: MOP) จำนวน 10 คู่ ระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าจาก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เพื่อส่งออก มะพร้าวและผักผลไม้อื่น ๆ รวมกว่า 3,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าการค้ารวมกว่า 143 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายตลาดผลไม้ไทยสู่ ภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่มีศักยภาพสูง

นางสาวสุนันทา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ยังได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องในวันที่ 6 มีนาคม 2569 โดยนำคณะผู้นำเข้าและผู้ซื้อศักยภาพกว่า 50 ราย จากหลายประเทศ อาทิ จีน ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และไต้หวัน ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพของไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี (สวนตาก้าน) และ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยได้รับความร่วมมือจาก พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี พาณิชย์จังหวัดนครปฐม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าต่างประเทศในด้าน คุณภาพ มาตรฐานการผลิต และความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานผลไม้ไทย อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานเชิงกลยุทธ์ในการผลักดันผลไม้ไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 หรือ www.ditp.go.th และติดตามโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม THAITRADE.COM คิดจะส่งออก นึกถึง DITP


















