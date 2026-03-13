บอร์ดสิ่งแวดล้อมไฟเขียว EIA 6 โครงการ”คมนาคม”สนามบินบึงกาฬ-ทางคู่เด่นชัย – เชียงใหม่”และคุมเข้มนำเข้าแบตเตอรี่ EV

ปลัด กระทรวงทรัพย์ฯ ” นั่งหัวโต๊ะประชุม กก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดันคุมเข้มนำเข้าแบตเตอรี่ EV ใช้แล้ว พร้อมไฟเขียว EIA โครงสร้างพื้นฐานรัฐ 6 โครงการคมนาคม “ขยาย 4 เลน-ผลิตไฟฟ้าสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินบึงกาฬ-รถไฟทางคู่ เด่นชัย – เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 นางรวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)ครั้งที่ 1/2569 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล แทนนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายบรรณารักษ์ เสริมทอง เลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิฯ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี รองเลขาธิการ สผ. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
โดยที่ประชุมมีการเห็นชอบเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
1. สัญญาการรับเงินอุดหนุน (Grant Agreement) ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ (Thai Rice : Strengthening Climate-Smart Rice Farming Project) ระหว่าง สผ. และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน(GIZ) เพื่อเป็นการยกระดับเกษตรกรไทยเกี่ยวกับการปลูกข้าวเพื่อลดโลกร้อน โดย GIZ .ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2 ล้านยูโร เพื่อส่งเสริมการทำนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 21 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
2. แนวทางการควบคุมการนำเข้าแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แล้วเข้าสู่ราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
3. รายงาน EIA 6 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 - เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม 2) โครงการทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ.โนนหัน) - อ.ภูกระดึง ตอน บ.โนนหัน - บ.ผานกเค้า เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท แก้ไขปัญหาการจราจร ในอนาคตให้กับพี่น้องประชาชน 3. โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ส่วนขยายครั้งที่ 3) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) เพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของสนามบินสุวรรณภูมิ 4. โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ต.ปากพูน จ.นครศรีธรรมราช 5. โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพื่อรองรับการขยายตัวของท่าอากาศยานฯ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว และ 6. โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งสินค้า การเดินทาง เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศตามแหล่งสถานที่ที่สำคัญในเขตภาคเหนือ
ดร.รวีวรรณ กล่าวว่า ที่ประชุมมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศควบคู่การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำหนดแนวทางควบคุมการนำเข้าแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แล้วเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านมลพิษและยกระดับการจัดการของเสียอันตรายของประเทศ รวมถึงการเห็นชอบรายงาน EIA โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและระบบคมนาคมเดินหน้าไปควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน