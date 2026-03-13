ยึดกรอบ 45 วัน “คมนาคม”สอบข้อเท็จจริงเครน”รถไฟไทย-จีน สีคิ้ว และ M 82 ”ถล่ม พร้อมเปิดผลสอบในมี.ค.นี้

สรุปในกรอบ 45 วัน คณะกก.สอบสวนข้อเท็จจริงเครนก่อสร้างรถไฟไทย-จีน สีคิ้วและยกระดับถ.พระราม 2 (M 82) พังถล่ม ประชุมครั้งที่ 7 สรุปผลสอบสวนเบื้องต้นได้ตามกำหนด มี.ค.นี้ เตรียมรายงานรมว.คมนาคม รับทราบ ก่อนเปิดเผยข้อมูลทางการ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง สัญญาที่ 3 - 4 ช่วงลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา ตกทับขบวนรถไฟ และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุคานปูน (Segment) และเครน (Launching Gantry Crane) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว ตอน 7 พังถล่ม ครั้งที่ 7/2569 โดยมีนายโสภณ ปิยะภาณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบและติดตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากคณะกรรมการทั้งสองกรณีเรียบร้อยแล้ว โดยการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลา 45 วันที่กำหนดไว้ โดยกระทรวงคมนาคมได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และไม่ล่าช้า ซึ่งความคืบหน้าของการตรวจสอบทั้งสองกรณีคาดว่าคณะกรรมการจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ จากนั้นจะนำผลสรุปเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และเตรียมแถลงสรุปอย่างเป็นทางการต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงโดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ