แนะเลี่ยง!รฟม.เปิดแผนปิดเบี่ยงจราจร 3 สะพานลุยสร้าง”สายสีส้ม”สะพานผ่านฟ้า-สะพานขาว-สะพานข้ามแยกประตูน้ำ

รฟม. อัปเดตก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก คืบหน้า 25% แจ้งเบี่ยงจราจร สะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์ (สะพานขาว) 16 มี.ค 69 และสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เริ่ม 18 มี.ค.69 ส่วนสะพานข้ามแยกประตูน้ำ มีแผนปิดพร้อมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานฯ ของ กทม.
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบ และก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีแผนจะดำเนินการเสริมความแข็งแรงของสะพานผ่านฟ้าลีลาศ และ สะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์ (สะพานขาว) เพื่อก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน โดยการดำเนินงานดังกล่าวฯ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม ดังนี้
1. บริเวณสะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์ (สะพานขาว) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 22.00 น. - 24 มีนาคม 2570 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดเบี่ยงจราจร 4 ช่องจราจร ชิดทางเท้า บนสะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์ (สะพานขาว) ถนนหลานหลวง มีผลให้บริเวณที่ปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องจราจร บนถนนลูกหลวง มีผลให้บริเวณที่ปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร
2. บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 22.00 น. - 27 มีนาคม 2569 เวลา 22.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดเบี่ยงจราจร ชิดเกาะกลางทั้ง 2 ฝั่งบนสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง จำนวน 5 ช่องจราจร มีผลให้บริเวณที่ปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าถนนนครสวรรค์ และฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สามารถสัญจรได้ ฝั่งละ 4 ช่องจราจร และปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องจราจร บนถนนดำรงรักษ์ มีผลให้บริเวณที่ปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าถนนราชดำเนินกลาง สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าถนนกรุงเกษม สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร
ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 22.00 น. - 11 เมษายน 2570 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดเบี่ยงจราจรชิดทางเท้า 6 ช่องจราจร บนสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง มีผลให้บริเวณที่ปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าถนนนครสวรรค์และฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 4 ช่องจราจร และปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องจราจร บนถนนดำรงรักษ์ มีผลให้บริเวณที่ปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าถนนราชดำเนินกลาง สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าถนนกรุงเกษม สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร
ทั้งนี้ รฟม. ได้กำชับให้ที่ปรึกษาโครงการฯและผู้รับจ้าง ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจจราจรท้องที่ในการดูแลจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน หากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าโดยเร็ว รวมถึงให้จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจราจร และเน้นย้ำเรื่องการดูแลพื้นที่ก่อสร้างและแนวแบริเออร์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ก่อสร้าง
พร้อมกันนี้ รฟม. ขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางเตรียมพร้อมและเผื่อเวลาในการเดินทาง โดยหากไม่จำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 3217 6532
@ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ สร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงสะพาน
นอกจากนี้ รฟม. ยังมีแผนการปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี เพื่อก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งได้มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยจะปรับการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ไปพร้อมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกประตูน้ำของ กทม. เพื่อให้การดำเนินงานมีความเหมาะสมและบรรเทาผลกระทบด้านจราจรแก่ประชาชนให้มากที่สุด โดยจะแจ้งกำหนดการที่แน่ชัดให้ทราบอีกครั้ง
@ภาพรวม”สีส้ม”คืบหน้า 25% ส่วนสายตะวันออกติดตั้งระบบแล้ว กว่า 42%
สำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 25.04 คิดเป็นความก้าวหน้างานโยธา ร้อยละ 27.34 และความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า ร้อยละ 7.39 ขณะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งมีงานติดตั้งระบบรถไฟฟ้าอยู่นั้น ปัจจุบันมีความก้าวหน้าร้อยละ 42.52