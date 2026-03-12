เจาะภารกิจ 74 ปี DITP กับการเชื่อมต่อโอกาสการค้า ใน “DITP EXPO 2026” เวทีสะท้อนบทบาทการยกระดับผู้ประกอบการไทย และการสร้างระบบนิเวศการค้าใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ THINK THAILAND: NEXT LEVEL
โลกการค้ายังคงเผชิญกับความผันผวนและยากต่อคาดการณ์ ทั้งการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ขยับอย่างรวดเร็ว ทำให้การแข่งขันของผู้ประกอบการไม่ได้วัดกันเพียงที่ต้นทุนหรือราคาอีกต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างแบรนด์ การพัฒนานวัตกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการสามารถตอบโจทย์ตลาดโลกได้อย่างแท้จริง
ในบริบทดังกล่าวทำให้การตอกย้ำบทบาทของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสนับสนุนการส่งออกในรูปแบบดั้งเดิม แต่กำลังทำหน้าที่เป็น “ผู้สร้างระบบนิเวศการค้า” (Trade Ecosystem Builder) ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี แพลตฟอร์มดิจิทัล เครือข่ายธุรกิจ และโอกาสทางการตลาดระหว่างประเทศเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs สามารถยกระดับจากผู้ผลิตในตลาดท้องถิ่นไปสู่การเป็นผู้เล่นในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
หนึ่งในกลไกสำคัญที่สะท้อนบทบาทดังกล่าวคือ DITP EXPO 2026 ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 74 ปีของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้า แต่เป็นเวทีที่รวบรวมเครื่องมือ โอกาส และเครือข่ายการค้าของไทยไว้ในพื้นที่เดียว เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มองเห็นภาพรวมของระบบสนับสนุนการค้า ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ การเข้าถึงข้อมูลตลาด การสร้างแบรนด์สินค้าไทย ไปจนถึงการเชื่อมโยงโอกาสทางการค้าในระดับสากล
งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 มีนาคม 2569 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 มีนาคม 2569 โดยนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยตั้งเป้าหมายการเข้าถึงทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการไทย ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า กลุ่ม SMEs และ Startups ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้า ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง และซัพพลายเชน สมาคมการค้าและสภาอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชน
ผู้เข้าร่วมจะได้พบกิจกรรมที่สำคัญ คือ การประกาศก้าวต่อไปของ DITP ประกอบด้วยการเปิดตัวแพ็กเกจสินเชื่อใหม่จาก EXIM Bank เพื่อรุกตลาดต่างประเทศ การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ประมวลผลข้อมูลการค้า และการยกระดับ Thaitrade.com ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังได้รู้จัก DITP มากขึ้นด้วยการเยี่ยมชมนิทรรศการ Showcase ประวัติความเป็นมาและการให้บริการ ข้อมูลด้านรางวัลเกียรติยศและเครื่องหมายรับรองต่างๆ ทั้ง PM Award, Demark, T-Mark และ Thai Select อันเป็น ตราประทับความน่าเชื่อถือ (Trust signal) ให้สินค้าไทยในสายตาตลาดทั้งในและต่างประเทศ
เติมอาหารสมองกับกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้ และกิจกรรมเวิร์กช็อป กิจกรรมสร้างอาชีพ ทั้ง การสอนแต่งหน้า ทำน้ำมันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์นวดไทย ทำยาดม ทดลองเล่น Boardgame ไทย และงานประดิษฐ์อีกมากมาย และยังมีดารา ศิลปิน และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่จะมาร่วมสร้างสีสันภายในงาน
อีกไฮไลต์คือ มหกรรมสินค้าส่งออกคุณภาพ โซนจำหน่ายสินค้าส่งออกคุณภาพจากผู้ประกอบการกว่า 120 คูหา ครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุตสาหกรรม แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ สุขภาพและความงาม ธุรกิจแฟรนไชส์ และสินค้าลิขสิทธิ์จาก Character ไทย
รวมถึงการศึกษาไอเดีย นวัตกรรมใหม่ๆ จากสินค้าและบริการที่ได้รับคัดเลือก จากแนวคิด THINK THAILAND: NEXT LEVEL ที่เน้นการเพิ่มมูลค่าด้วยดีไซน์ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ที่พร้อมแสดงศักยภาพผู้ประกอบการไทยแบบ NEXT LEVEL ด้วย
งาน DITP EXPO 2026 เป็นอีกหมุดหมายที่ชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป มาสร้างโอกาส ความรู้ และแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างแบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงให้ทันโลกการค้ายุคปัจจุบัน
4 แกนคิด NEXT LEVEL ไปกับ DITP
งาน DITP EXPO ถือเป็นเวทีและกลไกสำคัญที่พัฒนาผู้ประกอบการ และยกระดับสินค้าและบริการไทย อย่างเป็นระบบ 4 ด้าน ดังนี้
●การวางกลยุทธ์ “ภาพลักษณ์ไทยแบบร่วมสมัย” ตามแนวคิด “Thai to global” From local value to global vision ในมุมที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งสอดรับกับแบรนด์ สตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มักเริ่มจากไอเดีย ดีไซน์ ประสบการณ์ และสร้างแบรนด์ให้มีความร่วมสมัย พร้อมพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม
●การติดอาวุธทางความรู้ From Local to Global พัฒนาผู้ประกอบการให้ทำธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ Upskill/Reskill ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ผ่านการอบรม สัมมนา และการเรียนออนไลน์ (E-Academy)
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่: Young Exporter from Local to Global (YELG) เป็นหลักสูตรฟรีที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และผู้ส่งออกหน้าใหม่ทั่วประเทศ ให้มีความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ การสร้างแบรนด์ และพร้อมโกอินเตอร์จากระดับท้องถิ่นสู่ตลาดโลก
●การให้ “พื้นที่โชว์เคส” ผลักดันแพลตฟอร์ม Thaitrade ซึ่งเป็นตลาดกลาง B2B อย่างเป็นทางการของไทยที่จัดตั้งโดย DITP ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเชื่อมผู้ขายไทย โดยเฉพาะ SMEs กับผู้ซื้อทั่วโลก
●การเชื่อมโอกาสทางการค้าในต่างประเทศ ที่ทางกรมฯ ได้ยกระดับการรับรู้สินค้าและบริการไทยในตลาดโลก ด้วยการกำหนดมาตรฐานและตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ อาทิ PM's Export Award รางวัลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น, Thailand Trust Mark (T Mark) ตราสัญลักษณ์รับรองเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการไทยในตลาดโลก Design Excellence Award (DEmark) เครื่องหมายรับรองความเป็นเลิศด้านการออกแบบ, และ Thai SELECT ตรารับรองอาหารไทยแท้ และมาตรฐานร้านหรือผลิตภัณฑ์อาหารไทย
รวมถึงการเดินหน้าโปรโมตแคมเปญในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในต่างประเทศ และการจัดงานเอ็กซ์โปต่าง ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่อีกหนึ่งช่องทาง
ทั้งหมดนี้คือแผนงานของ DITP ที่สานต่อแคมเปญ THINK THAILAND: Next Level ที่เป็นมากกว่าแคมเปญสร้างภาพลักษณ์ (Brand Image) เพราะทำหน้าที่เป็นทั้งสปอตไลต์และระบบสนับสนุนที่ช่วยให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ก้าวจากเวทีท้องถิ่นไปสู่เวทีสากลอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.ditp.go.th , Facebook: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ DITP LINE Official: @DITP หรือโทร. 1169