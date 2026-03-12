AOT มอบทุน 5 ล้านบาท สนับสนุนหน่วยแพทย์อาสา ดูแลประชาชน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือทอท. นายมนตรี เดชาสกุลสม กรรมการ AOT และ นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร AOT มอบงบประมาณสนับสนุนแก่สำนักงานพระคลังข้างที่ และคณะแพทย์อาสา จำนวน 5,000,000.- บาท เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตาและบริการทางทันตกรรมแก่ประชาชน ซึ่ง AOT ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่
และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการโครงการ ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร (โรงเรียนวัดเสมียนนารี) กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ AOT ยังได้ตรวจเยี่ยมโครงการฯ และให้กำลังใจคณะทันตแพทย์จิตอาสา คณะทำงาน และผู้เข้ารับบริการ โดยมีจิตอาสา AOT เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสาในครั้งนี้ พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ
ทั้งนี้ AOT ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)