“การบินไทย”เพิ่มเที่ยวบินพิเศษสู่ปารีส 18 มี.ค.นี้ ช่วยบรรเทาผู้โดยสารตกค้าง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งเพิ่มเที่ยวบินพิเศษในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปารีส ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 เพื่อช่วยบรรเทาปริมาณผู้โดยสารตกค้าง และรองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้
• เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปารีส วันที่ 18 มีนาคม 2569
- เที่ยวบินที่ TG8690 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 01.05 น. ถึงปารีส เวลา 07.50 น. (เวลาท้องถิ่น)
- เที่ยวบินที่ TG8691 ออกจาก ปารีส เวลา 11.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 04.30 น. (ของวันถัดไป)
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม รายละเอียดตารางการบิน พร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com สำนักงานขายหรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารการบินไทย หรือ THAI Contact Center 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)