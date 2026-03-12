CAAT ถกรับมือราคาน้ำมันอากาศยานผันผวน “ปตท.-บางจาก”ยืนยันปริมาณยังมีเพียงพอ

CAAT หารือภาครัฐ–เอกชน หามาตรการรับมือราคาน้ำมันอากาศยานเพิ่มสูงขึ้น ด้าน “ปตท.-บางจาก”ยืนยัน น้ำมัน Jet A-1 ยังมีเพียงพอการใช้งาน ไม่มีผลกระทบในระยะสั้น ส่วนกรมสรรพสามิตแจง ยังไม่มีมาตรการลดอัตราภาษีน้ำมัน แต่พร้อมรับข้อเสนอสายการบินเพื่อลดความเดือดร้อนปชช.
นายศรัณย์ เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท.เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 CAAT ได้ประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet A-1) ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง และกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยโดยมีผู้แทนจากกรมธุรกิจพลังงาน ผู้แทนกรมสรรพสามิต ผู้แทนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือ
โดย ผู้แทนจากบริษัทผู้ผลิตน้ำมัน 2 แห่ง ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน และคาดว่าจะยังไม่เกิดผลกระทบด้านปริมาณในระยะสั้น ขณะที่ผู้แทนจาก กรมธุรกิจพลังงานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยยังมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองประมาณ 3 เดือน ในกรณีที่ไม่สามารถนำเข้าน้ำมันดิบเข้ามาในประเทศได้ โดยปริมาณสำรองดังกล่าวครอบคลุมน้ำมันทุกประเภท รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet A-1)
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางมาตรการรองรับในกรณีที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานปรับตัวสูงขึ้น โดยผู้แทนจากกรมสรรพสามิตได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีมาตรการปรับลดอัตราภาษีน้ำมัน อย่างไรก็ตาม หากสายการบินมีข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับลดอัตราภาษี สามารถจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาที่แสดงถึงผลต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ CAAT จะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet A-1) อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานกับสายการบินสัญชาติไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน เพื่อนำไปใช้ในการประเมินสถานการณ์และสนับสนุนการบริหารจัดการด้านพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการบินต่อไป