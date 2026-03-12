“พันธ์ศักดิ์ ” กตป.ด้านโทรทัศนร่วมเวที Focus Group โครงการติดตามและประเมินผลกิจการโทรทัศน์ ปี68

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ เข้าร่วมการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในประเด็นสำคัญด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบาย และรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์
สำหรัการประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบัน ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับการฤลลลวงเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมการรับชมของประชาชนในยุคดิจิทัล
ทั้งนี้ เวทีการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ยังเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ประกอบการสื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทาย โอกาส และแนวทางการพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยในอนาคต โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ด้านกิจการโทรทัศน์ต่อไป